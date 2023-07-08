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Товарищеские матчи
Полесье
08.07.2023 17:00 – 53 0 : 1
Рапид Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 17:00 |
1017
0

Полесье – Рапид Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 июля 2023, 17:00 |
1017
0
Полесье – Рапид Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит товарищеский матч на летних сборах в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперник – команда Рапид Вена (Австрия). Начало матча – 8 июля в 17:00 по Киеву.

Полесье – Рапид Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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