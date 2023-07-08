Товарищеские матчи
08.07.2023 17:00 – 53’ 0 : 1
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 17:00 |
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Полесье – Рапид Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 июля 2023, 17:00 |
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Житомирское «Полесье» проводит товарищеский матч на летних сборах в Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперник – команда Рапид Вена (Австрия). Начало матча – 8 июля в 17:00 по Киеву.
Полесье – Рапид Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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