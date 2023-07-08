Полесье вырвало ничью в спарринге с четвертой командой Австрии

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между житомирским «Полесье» и австрийским «Рапидом» из Вены. Игра завершилась со счетом 1:1.

До 79-й минуты украинская команда уступала 0:1. В конце первого тайма отметился Гвидо Бургшталлер.

Однако житомирянам удалось вырвать ничью. За 10 минут до окончания встречи Андрей Гитченко сравнял счет.

Отметим, что по итогам сезона 2022/23 «Рапид» занял 4-е место в чемпионате Австрии.

Товарищеский матч. 8 июля

Рапид Вена – Полесье – 1:1

Голы: Бургшталлер, 45 – Гитченко, 79