Полесье вырвало ничью в спарринге с четвертой командой Австрии
Житомирский клуб расписал мировую с «Рапидом» из Вены со счетом 1:1
В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между житомирским «Полесье» и австрийским «Рапидом» из Вены. Игра завершилась со счетом 1:1.
До 79-й минуты украинская команда уступала 0:1. В конце первого тайма отметился Гвидо Бургшталлер.
Однако житомирянам удалось вырвать ничью. За 10 минут до окончания встречи Андрей Гитченко сравнял счет.
Отметим, что по итогам сезона 2022/23 «Рапид» занял 4-е место в чемпионате Австрии.
Товарищеский матч. 8 июля
Рапид Вена – Полесье – 1:1
Голы: Бургшталлер, 45 – Гитченко, 79
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