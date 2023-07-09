Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта
Бельгия
09 июля 2023, 10:12 |
539
1

Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта

Ранее украинца ссылали в резервную команду

09 июля 2023, 10:12 |
539
1
Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта
dhnet.be. Богдан Михайличенко

Левый защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, как сообщает официальный сайт брюссельского клуба, вместе с основой проведет ближайшие тренировочные сборы команды в Австрии.

Фамилия украинца значится в списке футболистов, которых взял на первый сбор главный тренер «Андерлехта» Брайан Ример.

Ранее сообщалось, что Ример принял решение сослать Михайличенко тренироваться с резервной командой, однако, по данным La Dernière Heure, в итоге наставник «Андерлехта» передумал и решил дать украинцу шанс проявить себя на сборах в Австрии.

Ример хочет, чтобы Михайличенко составил конкуренцию на левом фланге обороны 21-летнему Муссе НʼДиайе, или хотя бы показал реальную способность качественно подменять сенегальца.

В случае, если способности Михайличенко не удовлетворят Римера, по возвращении из Австрии «Андерлехт» вернется к первичному решению по украинцу – отправит того в дубль и будет подыскивать возможность для трансфера.

Напомним, в сезоне-2022/23 Богдан Михайличенко на правах аренды выступал за «Шахтер», однако донецкий клуб не стал использовать опцию на выкуп фулбека.

По теме:
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
С голом Красникова. Металлист обыграл Полесье U-19 в спарринге
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Победа – лучший клей для команды»
Богдан Михайличенко Андерлехт Брайан Ример учебно-тренировочные сборы
Источник La Dernière Heure
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Футбол | 09 июля 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

Важные события во всех видах спорта

Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Теннис | 08 июля 2023, 17:48 0
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»

Тяжелый матч для украинки

«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Футбол | 08.07.2023, 16:21
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Футбол | 08.07.2023, 21:05
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Футбол | 09.07.2023, 09:42
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
при чем тут ссылка.
его хотели продать и не было смысла наигрывать в основе.
а если вернули в основу, значит продать не получается и он будет играть за Андерлехт.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 22
Футбол
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
08.07.2023, 17:25 5
Футбол
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
08.07.2023, 11:48 18
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
07.07.2023, 22:50 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем