Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта

Левый защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, как сообщает официальный сайт брюссельского клуба, вместе с основой проведет ближайшие тренировочные сборы команды в Австрии.

Фамилия украинца значится в списке футболистов, которых взял на первый сбор главный тренер «Андерлехта» Брайан Ример.

Ранее сообщалось, что Ример принял решение сослать Михайличенко тренироваться с резервной командой, однако, по данным La Dernière Heure, в итоге наставник «Андерлехта» передумал и решил дать украинцу шанс проявить себя на сборах в Австрии.

Ример хочет, чтобы Михайличенко составил конкуренцию на левом фланге обороны 21-летнему Муссе НʼДиайе, или хотя бы показал реальную способность качественно подменять сенегальца.

В случае, если способности Михайличенко не удовлетворят Римера, по возвращении из Австрии «Андерлехт» вернется к первичному решению по украинцу – отправит того в дубль и будет подыскивать возможность для трансфера.

Напомним, в сезоне-2022/23 Богдан Михайличенко на правах аренды выступал за «Шахтер», однако донецкий клуб не стал использовать опцию на выкуп фулбека.