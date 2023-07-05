Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает

26-летний левый защитник Богдан Михайличенко после возвращения из аренды в «Шахтере» не имеет будущего в «Андерлехте».

Украинец сейчас вынужден тренироваться отдельно от первой команды, и не входит в планы главного тренера Брайан Ример на ближайший сезон.

Контракт Михайличенко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2024 года и в ближайшее время бельгийский клуб попытается продать украинца, чтобы заработать немного денег.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался воспользоваться опцией на выкуп Михайличенко, по условиям которой трансфер обошелся бы «горнякам» в 2,5 миллиона евро.