Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
Брюссельцы планировали, что «Шахтер» выкупит левого защитника
26-летний левый защитник Богдан Михайличенко после возвращения из аренды в «Шахтере» не имеет будущего в «Андерлехте».
Украинец сейчас вынужден тренироваться отдельно от первой команды, и не входит в планы главного тренера Брайан Ример на ближайший сезон.
Контракт Михайличенко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2024 года и в ближайшее время бельгийский клуб попытается продать украинца, чтобы заработать немного денег.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался воспользоваться опцией на выкуп Михайличенко, по условиям которой трансфер обошелся бы «горнякам» в 2,5 миллиона евро.
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