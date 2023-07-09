Товарищеские матчи
08.07.2023 16:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига09 июля 2023, 09:40 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
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Заря – Сталь Мелец – 1:0. Победный прорыв Попова. Видео гола, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
09 июля 2023, 09:40 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
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В субботу, 8 июня, луганская «Заря» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный спарринг с командой «Сталь» из польского Мелеца.
Игра завершилась победой луганчан со счетом 1:0. На 49-й минуте победным голом отметился Кирилл Попов.
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