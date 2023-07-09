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Заря
08.07.2023 16:00 – FT 1 : 0
Сталь Мелец
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 09:40 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
398
0

Заря – Сталь Мелец – 1:0. Победный прорыв Попова. Видео гола, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

09 июля 2023, 09:40 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
398
0
Заря – Сталь Мелец – 1:0. Победный прорыв Попова. Видео гола, обзор матча
ФК Сталь Мелец

В субботу, 8 июня, луганская «Заря» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный спарринг с командой «Сталь» из польского Мелеца.

Игра завершилась победой луганчан со счетом 1:0. На 49-й минуте победным голом отметился Кирилл Попов.

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Кирилл Попов Заря Луганск Сталь Мелец видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Заря Луганск
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