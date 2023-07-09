В субботу, 8 июня, луганская «Заря» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный спарринг с командой «Сталь» из польского Мелеца.

Игра завершилась победой луганчан со счетом 1:0. На 49-й минуте победным голом отметился Кирилл Попов.