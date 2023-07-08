Товарищеские матчи
08.07.2023 16:00 – 36’ 0 : 0
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 16:00 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
244
0
Заря – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 июля 2023, 16:00 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
244
0
Луганская «Заря» проводит товарищеский матч на летних сборах в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперник – команда Сталь Мелец (Польша). Начало матча – 8 июля в 16:00 по Киеву.
Заря – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 июля 2023, 19:35 7
Леся и румынка разыграли самый длинный тай-брейк в истории травяного мейджора
Футбол | 08 июля 2023, 11:27 33
Даже в условиях войны наши клубы не демонстрируют единства и стремления договариваться…
Теннис | 07.07.2023, 19:08
Футбол | 08.07.2023, 15:33
Футбол | 08.07.2023, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2023, 06:00
Теннис
07.07.2023, 21:55 26
07.07.2023, 16:28 10
07.07.2023, 14:50 13
06.07.2023, 18:44 20
07.07.2023, 05:25 31
07.07.2023, 12:11 21