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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2023 16:00 – 36 0 : 0
Сталь Мелец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 16:00 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
244
0

Заря – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 июля 2023, 16:00 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
244
0
Заря – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит товарищеский матч на летних сборах в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперник – команда Сталь Мелец (Польша). Начало матча – 8 июля в 16:00 по Киеву.

Заря – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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