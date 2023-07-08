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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2023 16:00 – FT 1 : 0
Сталь Мелец
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 18:05 | Обновлено 08 июля 2023, 18:09
586
0

Заря обыграла польскую Сталь Мелец благодаря голу Кирилла Попова

Луганская команда провела товарищеский матч на летних сборах в Польше

08 июля 2023, 18:05 | Обновлено 08 июля 2023, 18:09
586
0
Заря обыграла польскую Сталь Мелец благодаря голу Кирилла Попова
ФК Заря

Луганская «Заря» выиграла товарищеский матч на летних сборах в Польше.

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Луганская команда обыграла Сталь Мелец (Польша) со счетом 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил Кирилл Попов.

Товарищеский матч. 8 июля, 16:00. Польша

Заря Луганск (Украина) – Сталь Мелец (Польша) – 1:0

Гол: Кирилл Попов, 49

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Сталь Мелец Кирилл Попов
Источник Sport.ua
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