Товарищеские матчи
08.07.2023 16:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 18:05 | Обновлено 08 июля 2023, 18:09
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Заря обыграла польскую Сталь Мелец благодаря голу Кирилла Попова
Луганская команда провела товарищеский матч на летних сборах в Польше
08 июля 2023, 18:05 | Обновлено 08 июля 2023, 18:09
586
0
Луганская «Заря» выиграла товарищеский матч на летних сборах в Польше.
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Луганская команда обыграла Сталь Мелец (Польша) со счетом 1:0.
Единственный гол на 49-й минуте забил Кирилл Попов.
Товарищеский матч. 8 июля, 16:00. Польша
Заря Луганск (Украина) – Сталь Мелец (Польша) – 1:0
Гол: Кирилл Попов, 49
Видеозапись матча
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