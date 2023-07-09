Почеттино рассказал о планах на Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, который приступил к выполнению своих обязанностей с нового сезона, рассказал о планах на украинского вингера команды Михаила Мудрика, который в последние недели выступал за сборную Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы.

«Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с ним до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень нравится видеть его в команде, а также разрабатывать наилучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на тот уровень, на который рассчитывают в «Челси», - заявил Почеттино.

После участия в молодежном чемпионате Европы Михаил Мудрик получил небольшой отпуск – в частности, его уже успели сфотографировать в одном из McDonald's в Бухаресте.