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Англия
09 июля 2023, 09:42 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
4353
3

Почеттино рассказал о планах на Мудрика

Тренер рассчитывает помочь украинцу реализовать потенциал

09 июля 2023, 09:42 | Обновлено 09 июля 2023, 09:43
4353
3
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, который приступил к выполнению своих обязанностей с нового сезона, рассказал о планах на украинского вингера команды Михаила Мудрика, который в последние недели выступал за сборную Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы.

«Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с ним до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень нравится видеть его в команде, а также разрабатывать наилучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на тот уровень, на который рассчитывают в «Челси», - заявил Почеттино.

После участия в молодежном чемпионате Европы Михаил Мудрик получил небольшой отпуск – в частности, его уже успели сфотографировать в одном из McDonald's в Бухаресте.

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Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Челси
Источник Metro
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Сподіваємось, із розумним тренером, який нарешті поставить гру Челсі, Михайло теж заграє. Адже і в Шахтарі, і в національній та молодіжних збірних України він цього сезону показував хорошу гру. Тільки в Челсі не пішло.
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+2
Умник
Главное доверие.
А от Михаила работа.
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+2
Rzechpospolita
Хоть і Почеттіно (в якості тренера) майже нічого не вигравав, ну футбол завжди гарний ставив + з молоддю добре працює, його Тоттенгем завжди подобався… 
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+2
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