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  4. ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Англия
07 июля 2023, 21:21 |
3401
6

ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's

Вингер «Челси» и сборной Украины, очевидно, любит вкусно покушать

07 июля 2023, 21:21 |
3401
6
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Twitter

22-летнего вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика накануне засняли в столице Румынии Бухаресте, где он посетил местный McDonald's.

Посетители ресторана быстрого питания сфотографировали украинского футболиста, который был одет в белую футболку и кремовые брюки, когда он просматривал меню на одной из досок самообслуживания.

Twitter

Несколько дней назад Мудрик вместе со сборной Украины U-21 завершил выступления на молодежном чемпионате Европы, проиграв в полуфинале сборной Испании (1:5).

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Источник Daily Star
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Комментарии 6
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Alex T
Важная новость, держите в курсе его гастрособытий. Ждем новость где силы пиво пил вчера 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Ничего себе
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+2
turist86
Англійська вівсянка вже приїлась 
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0
Влад Тараненко
Коли хотів засняти мужика в трусах в спортзалі, а засняли тебе самого в макі 
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0
Mac_Gyver
Взяв воду з льодом, без цукру та салат )
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0
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