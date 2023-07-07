ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Вингер «Челси» и сборной Украины, очевидно, любит вкусно покушать
22-летнего вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика накануне засняли в столице Румынии Бухаресте, где он посетил местный McDonald's.
Посетители ресторана быстрого питания сфотографировали украинского футболиста, который был одет в белую футболку и кремовые брюки, когда он просматривал меню на одной из досок самообслуживания.
Несколько дней назад Мудрик вместе со сборной Украины U-21 завершил выступления на молодежном чемпионате Европы, проиграв в полуфинале сборной Испании (1:5).
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