Нива Тернополь подписала двух новичков

После контрольного матча против «Руха» (7 июля) «Нива» Тернополь определилась с первыми двумя летними новичками. По информации Sport.ua, руководство клуба дало добро на подписание контрактов с защитником николаевского «Васта» Владиславом Шкиндером и хавбеком мировской «Дружбы» Дмитрием Бороденко.

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В ближайшую неделю «Нива» проведет еще три контрольных матча. 9 июля команда Василия Малыка сыграет с любительским «Медыбором», 11 июля – в Бережанах с «Металлургом» Запорожье, 14 июля – с «Вересом» в Ровно.