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Украина. Первая лига
08 июля 2023, 17:31 |
323
0

Нива Тернополь подписала двух новичков

Цвета клуба будут защищать Шкиндер и Бороденко

08 июля 2023, 17:31 |
323
0
Нива Тернополь подписала двух новичков
ФК Нива Тернополь

После контрольного матча против «Руха» (7 июля) «Нива» Тернополь определилась с первыми двумя летними новичками. По информации Sport.ua, руководство клуба дало добро на подписание контрактов с защитником николаевского «Васта» Владиславом Шкиндером и хавбеком мировской «Дружбы» Дмитрием Бороденко.

В ближайшую неделю «Нива» проведет еще три контрольных матча. 9 июля команда Василия Малыка сыграет с любительским «Медыбором», 11 июля – в Бережанах с «Металлургом» Запорожье, 14 июля – с «Вересом» в Ровно.

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Нива Тернополь трансферы Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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