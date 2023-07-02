Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тернопольская Нива выиграла два спарринга и отказалась от первых новичков
Украина. Первая лига
02 июля 2023, 22:59 | Обновлено 02 июля 2023, 23:02
575
0

Тернопольская Нива выиграла два спарринга и отказалась от первых новичков

Команда Первой лиги взяла верх над «Прикарпатьем» и «Агробизнесом»

02 июля 2023, 22:59 | Обновлено 02 июля 2023, 23:02
575
0
Тернопольская Нива выиграла два спарринга и отказалась от первых новичков
ФК Нива Тернополь

Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, провела в подготовительный период два спарринга, взяв верх над «Прикарпатье» (1:0) и «Агробизнесом» (3:1).

Несмотря на это, как стало известно Sport.ua, главный тренер Василий Малык отказался от услуг находившихся на просмотре пяти потенциальных новичков.

3 июля в расположении Нивы должны появиться еще несколько новобранцев, которым будет предоставлена возможность проявить себя в следующем контрольном матче тернопольчан – с «Рухом» 7 июля.

Пока Малык не может рассчитывать в тренировочном процессе на Романа Волохатого, Романа Слива, Богдана Козака и Василия Танчака, которые восстанавливаются после повреждений. Неизвестно, продолжит ли выступать за «Ниву» один из лидеров – Игорь Гатала, которого хочет видеть в своих рядах «Металлист 1925».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника
Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера
Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана
Нива Тернополь инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Василий Малык Прикарпатье Ивано-Франковск Агробизнес трансферы УПЛ трансферы Роман Волохатый Роман Слива Богдан Козак Василий Танчак Игорь Гатала Металлист 1925 травма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Футбол | 02 июля 2023, 01:53 1
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии

Испанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 02 июля 2023, 08:20 2
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Футбол | 02.07.2023, 14:10
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Футбол | 02.07.2023, 20:38
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Футбол | 02.07.2023, 20:46
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
02.07.2023, 21:00 7
Футбол
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 47
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
02.07.2023, 19:31 13
Футбол
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
02.07.2023, 17:20 10
Водные виды
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
02.07.2023, 20:00 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем