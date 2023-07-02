Тернопольская Нива выиграла два спарринга и отказалась от первых новичков
Команда Первой лиги взяла верх над «Прикарпатьем» и «Агробизнесом»
Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, провела в подготовительный период два спарринга, взяв верх над «Прикарпатье» (1:0) и «Агробизнесом» (3:1).
Несмотря на это, как стало известно Sport.ua, главный тренер Василий Малык отказался от услуг находившихся на просмотре пяти потенциальных новичков.
3 июля в расположении Нивы должны появиться еще несколько новобранцев, которым будет предоставлена возможность проявить себя в следующем контрольном матче тернопольчан – с «Рухом» 7 июля.
Пока Малык не может рассчитывать в тренировочном процессе на Романа Волохатого, Романа Слива, Богдана Козака и Василия Танчака, которые восстанавливаются после повреждений. Неизвестно, продолжит ли выступать за «Ниву» один из лидеров – Игорь Гатала, которого хочет видеть в своих рядах «Металлист 1925».
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