Тернопольская Нива выиграла два спарринга и отказалась от первых новичков

Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, провела в подготовительный период два спарринга, взяв верх над «Прикарпатье» (1:0) и «Агробизнесом» (3:1).

Несмотря на это, как стало известно Sport.ua, главный тренер Василий Малык отказался от услуг находившихся на просмотре пяти потенциальных новичков.

3 июля в расположении Нивы должны появиться еще несколько новобранцев, которым будет предоставлена возможность проявить себя в следующем контрольном матче тернопольчан – с «Рухом» 7 июля.

Пока Малык не может рассчитывать в тренировочном процессе на Романа Волохатого, Романа Слива, Богдана Козака и Василия Танчака, которые восстанавливаются после повреждений. Неизвестно, продолжит ли выступать за «Ниву» один из лидеров – Игорь Гатала, которого хочет видеть в своих рядах «Металлист 1925».