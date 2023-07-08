Сыграет с Трубиным? Интер продлил контракт с защитником
Стефан Де Врей останется в клубе еще на два года
«Интер» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Стефаном Де Вреем. Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.
Фактически последнюю неделю Де Врей находился в статусе свободного агента: его контракт истек 30 июня.
Защитник сборной Нидерландов выступает за «Интер» с 2018 года. В прошлом сезоне на счету 31-летнего Де Врея 1 гол в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Напомним, в ближайшее время игроком «Интера» может стать Анатолий Трубин.
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