Сыграет с Трубиным? Интер продлил контракт с защитником

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Стефаном Де Вреем. Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Фактически последнюю неделю Де Врей находился в статусе свободного агента: его контракт истек 30 июня.

Защитник сборной Нидерландов выступает за «Интер» с 2018 года. В прошлом сезоне на счету 31-летнего Де Врея 1 гол в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Напомним, в ближайшее время игроком «Интера» может стать Анатолий Трубин.