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Уимблдон
08 июля 2023, 11:22 | Обновлено 08 июля 2023, 11:31
127
0

Калинина / Бегу – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Уимблдоне

08 июля 2023, 11:22 | Обновлено 08 июля 2023, 11:31
127
0
Калинина / Бегу – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии сразится против тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия). Встреча состоится четвертым запуском на корте №5 после матча Коллинс / Риске – Богдан / Кристиан. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе или победительницы матча Сара Эррани / Юлия Грабер – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Ангелина Калинина Ирина-Камелия Бегу Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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