Уимблдон09 июля 2023, 13:48 |
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Калинина и Бегу не доиграли матч парного разряда на Уимблдоне
Пришлось сняться с матча
09 июля 2023, 13:48 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии снялись с матча второго круга парного разряда Уимблдона против тандема Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).
Это должна была быть доигровка встречи. Первый сет дуэт Калинина-Бегу проиграл 2:6, а во втором на момент снятия уступал 0:2.
В одиночном разряде Ангелина выбыла во втором круге, уступив Бьянке Андрееску.
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