Калинина и Бегу не доиграли матч парного разряда на Уимблдоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии снялись с матча второго круга парного разряда Уимблдона против тандема Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).

Это должна была быть доигровка встречи. Первый сет дуэт Калинина-Бегу проиграл 2:6, а во втором на момент снятия уступал 0:2.

В одиночном разряде Ангелина выбыла во втором круге, уступив Бьянке Андрееску.