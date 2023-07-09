Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и Бегу не доиграли матч парного разряда на Уимблдоне
Уимблдон
09 июля 2023, 13:48 |
751
0

Калинина и Бегу не доиграли матч парного разряда на Уимблдоне

Пришлось сняться с матча

09 июля 2023, 13:48 |
751
0
Калинина и Бегу не доиграли матч парного разряда на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии снялись с матча второго круга парного разряда Уимблдона против тандема Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).

Это должна была быть доигровка встречи. Первый сет дуэт Калинина-Бегу проиграл 2:6, а во втором на момент снятия уступал 0:2.

В одиночном разряде Ангелина выбыла во втором круге, уступив Бьянке Андрееску.

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2023 Ангелина Калинина Ирина-Камелия Бегу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта
Футбол | 09 июля 2023, 10:12 4
Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта
Получит шанс. Михайличенко возвращен к тренировкам с основой Андерлехта

Ранее украинца ссылали в резервную команду

С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
Футбол | 08 июля 2023, 20:35 23
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче

Победа команды Мирчи Луческу

Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
Футбол | 09.07.2023, 03:28
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Футбол | 08.07.2023, 16:21
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Алькарас не без проблем вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв 28-ю ракетку
Теннис | 08.07.2023, 19:40
Алькарас не без проблем вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв 28-ю ракетку
Алькарас не без проблем вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв 28-ю ракетку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 4
Футбол
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
07.07.2023, 18:10 57
Футбол
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
08.07.2023, 17:25 5
Футбол
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
07.07.2023, 22:50 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем