Сассуоло подписал форварда Интера
Самуэле Мулаттьери сменил клубную прописку
22-летний итальянский нападающий Самуэле Мулаттьери покинул миланский «Интер» и перебрался в «Сассуоло». Срок контракта между сторонами не разглашается.
Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость сделки по переходу Мулаттьери составила шесть миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Самуэле принял участие в 29 поединках второго дивизиона Италии, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и четыре голевые передачи.
В минувшем розыгрыше Серии А «Сассуоло» занял 13-е место в турнирной таблице.
Напомним, ранее «Интер» взял в аренду игрока «Сассуоло» с обязательным выкупом.
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