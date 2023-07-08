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Италия
08 июля 2023, 10:00 | Обновлено 08 июля 2023, 10:14
177
0

Сассуоло подписал форварда Интера

Самуэле Мулаттьери сменил клубную прописку

08 июля 2023, 10:00 | Обновлено 08 июля 2023, 10:14
177
0
Сассуоло подписал форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэле Мулаттьери

22-летний итальянский нападающий Самуэле Мулаттьери покинул миланский «Интер» и перебрался в «Сассуоло». Срок контракта между сторонами не разглашается.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость сделки по переходу Мулаттьери составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Самуэле принял участие в 29 поединках второго дивизиона Италии, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В минувшем розыгрыше Серии А «Сассуоло» занял 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, ранее «Интер» взял в аренду игрока «Сассуоло» с обязательным выкупом.

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Самуэле Мулаттьери Интер Милан Сассуоло трансферы трансферы Серии A
Источник Sport.ua
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