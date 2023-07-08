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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 05:21 | Обновлено 08 июля 2023, 06:00
499
1

Суспільне собирается запустить спортивный канал

Логотип канала «Суспільне Ужгород» будет изменен на «Суспільне Спорт»

08 июля 2023, 05:21 | Обновлено 08 июля 2023, 06:00
499
1
Суспільне собирается запустить спортивный канал
Суспільне Спорт. Руслан Ротань

Нацсовет по телевидению и радиовещанию разрешил Cуспільному изменить логотип канала «Суспільне Ужгород» на «Суспільне Спорт».

Директор по организации и развитию сетей телерадиовещания Суспільного Дмитрий Грузинский рассказал:

«Суспільне» имеет права на важный и интересный спортивный контент. Мы ощущаем запрос от аудитории, провайдеров и ОТТ-сервисов. Трансляции спорта в Т2 дают отличный рейтинг. В соответствии с нашими правами мы будем пытаться сделать его доступным на всех технологиях».

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Источник Трибуна
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
О, це вже щось! А то ХСпорт на Т2 на контент дуже бідний. А разом із Суспільне Спорт - це буде вдвічі більше спортивних трансляцій та передач. Принаймні математично. Питання тільки, як з доступністю? На Т2 по всій Україні транслюватимуть?
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