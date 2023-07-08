Суспільне собирается запустить спортивный канал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию разрешил Cуспільному изменить логотип канала «Суспільне Ужгород» на «Суспільне Спорт».

Директор по организации и развитию сетей телерадиовещания Суспільного Дмитрий Грузинский рассказал:

«Суспільне» имеет права на важный и интересный спортивный контент. Мы ощущаем запрос от аудитории, провайдеров и ОТТ-сервисов. Трансляции спорта в Т2 дают отличный рейтинг. В соответствии с нашими правами мы будем пытаться сделать его доступным на всех технологиях».