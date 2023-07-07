Источник: Днепр-1 подписал контракт с Василием Кравцом

Экс-игрок «Ворсклы» Василий Кравец подписал контракт с командой «Днепр-1», сообщает ТаТоТаке.

25-летнего универсала в команде под руководством Александра Кучера рассматривают как защитника, который может сыграть как на позиции левого латераля, так и в центре обороны.

Немногим ранее «Ворскла» официально сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Василием Кравцом, выступавшим за полтавскую команду с сентября 2022 года.

Также «Днепр-1» достиг согласия с «Александрией» по трансферу хавбека Максима Третьякова. В ближайшее время игрок подпишет личный контракт с днепровским клубом.

Сегодня, 7 июля, Третьяков сыграл в контрольном матче «Александрии» против «Ворсклы» и даже отличился забитым мячом.

Сумма сделки составила около 400 тысяч евро, по информации ТаТоТаке. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.