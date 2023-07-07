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  4. Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 20:45 | Обновлено 07 июля 2023, 20:54
635
1

Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1

Контракт 27-летнего хавбека с «Александрией» действовал до 2024 года

07 июля 2023, 20:45 | Обновлено 07 июля 2023, 20:54
635
1
Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Третьяков

Украинский вингер Максим Третьяков в ближайшее время перейдет из «Александрии» в «Днепр-1».

«Днепр-1» окончательно договорился с «Александрией» о трансфере 27-летнего полузащитника. Команда из Днепра рассчитывает на Максима как на основного игрока.

Контракт Третьякова с «Александрией» действовал до 2024 года. Хавбек провел за клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.

Ранее Максим выступал за одесский «Черноморец» и словацкий ДАК 1904.

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Максим Третьяков Александрия Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы
Источник Центр новостей
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Gargantua
вроде 400 тысяч евро заплатят
и того Александрия потеряла Третякова, Мирошниченко, Мустафаева и Цурикова.
ведущие игроки
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