Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1

Украинский вингер Максим Третьяков в ближайшее время перейдет из «Александрии» в «Днепр-1».

«Днепр-1» окончательно договорился с «Александрией» о трансфере 27-летнего полузащитника. Команда из Днепра рассчитывает на Максима как на основного игрока.

Контракт Третьякова с «Александрией» действовал до 2024 года. Хавбек провел за клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.

Ранее Максим выступал за одесский «Черноморец» и словацкий ДАК 1904.