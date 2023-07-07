Украина. Премьер лига07 июля 2023, 20:45 | Обновлено 07 июля 2023, 20:54
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Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1
Контракт 27-летнего хавбека с «Александрией» действовал до 2024 года
07 июля 2023, 20:45 | Обновлено 07 июля 2023, 20:54
635
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Украинский вингер Максим Третьяков в ближайшее время перейдет из «Александрии» в «Днепр-1».
«Днепр-1» окончательно договорился с «Александрией» о трансфере 27-летнего полузащитника. Команда из Днепра рассчитывает на Максима как на основного игрока.
Контракт Третьякова с «Александрией» действовал до 2024 года. Хавбек провел за клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.
Ранее Максим выступал за одесский «Черноморец» и словацкий ДАК 1904.
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и того Александрия потеряла Третякова, Мирошниченко, Мустафаева и Цурикова.
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