Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером

Лидер «Александрии» Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1).

27-летний полузащитник был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Он рискует пропустить заключительный отрезок сезона.

Сейчас Третьяков проходит медобследование, по результату которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления.

В этом сезоне Третьяков провел за «Александрию» 22 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 4 ассиста.