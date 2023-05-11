Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером
Максим Третьяков рискует пропустить заключительный отрезок сезона
Лидер «Александрии» Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1).
27-летний полузащитник был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Он рискует пропустить заключительный отрезок сезона.
Сейчас Третьяков проходит медобследование, по результату которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления.
В этом сезоне Третьяков провел за «Александрию» 22 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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