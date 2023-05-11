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  4. Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 10:10 |
431
0

Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером

Максим Третьяков рискует пропустить заключительный отрезок сезона

11 мая 2023, 10:10 |
431
0
Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером
ФК Александрия. Максим Третьяков

Лидер «Александрии» Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1).

27-летний полузащитник был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Он рискует пропустить заключительный отрезок сезона.

Сейчас Третьяков проходит медобследование, по результату которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления.

В этом сезоне Третьяков провел за «Александрию» 22 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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Максим Третьяков Александрия - Шахтер Александрия Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Александрия
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