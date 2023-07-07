Маурисио ПОЧЕТТИНО: «У игроков Челси времени нет. Результат нужен сразу»

Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино провел первую пресс-конференцию после своего назначения. Наставник уверен, что команда сможет вернуть фанам радость от выступлений команды, которая прошлый сезон АПЛ завершила на 12-м месте.

«Я очень рад вернуться в АПЛ, лучшую лигу мира. «Челси» убедил меня быть здесь. У команды отличный подбор исполнителей, а долгие годы Синие были успешными. Прошлое – это прошлое, а мы сосредоточены на текущей ситуации. У всех бывают спады, но я хочу вернуть радость болельщикам этой команды. У нас невероятный состав, а еще мы планируем усиление, поэтому будет работать и делать все, чтобы фаны наслаждались футболом».

«Все в клубе направлено на победы. Мы должны побеждать, иначе будем страдать. У игроков не будет возможности терять время. Нужно со старта показывать свой уровень, а потому в составе будут те, кто готов сразу давать результат», – сказал Почеттино.

«Челси» уже начал подготовку к сезону, однако сборники, в том числе Михаил Мудрик, присоединятся к команде позже. Синие проведут турне по США.