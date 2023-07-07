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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 16:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:43
347
0

Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии

Главный тренер еще не успел присоединиться к команде

07 июля 2023, 16:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:43
347
0
Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии
УАФ. Владимир Езерский

7 июля футболисты «Александрии» проведут очередной контрольный матч – с «Ворсклой».

Как стало известно Sport.ua, действиями «горожан» в этом противостоянии будет руководить Владимир Езерский – помощник главного тренера Руслана Ротаня, который в последнее время возглавлял молодежную сборную Украины на Евро-2023.

И хотя «молодежка» вместе с тренерским штабом уже вернулась в Украину, но срочные дела задержали Ротаня в Киеве и, по информации нашего источника, он присоединится к «Александрии» завтра и будет готовить ее к следующему спаррингу – с «Горняком-Спортом», который запланирован на 10 июля.

Напомним, ранее украинский голкипер перешел из «Александрии» в «Колос».

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инсайд Александрия Руслан Ротань Владимир Езерский
Источник Sport.ua
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