Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии

7 июля футболисты «Александрии» проведут очередной контрольный матч – с «Ворсклой».

Как стало известно Sport.ua, действиями «горожан» в этом противостоянии будет руководить Владимир Езерский – помощник главного тренера Руслана Ротаня, который в последнее время возглавлял молодежную сборную Украины на Евро-2023.

И хотя «молодежка» вместе с тренерским штабом уже вернулась в Украину, но срочные дела задержали Ротаня в Киеве и, по информации нашего источника, он присоединится к «Александрии» завтра и будет готовить ее к следующему спаррингу – с «Горняком-Спортом», который запланирован на 10 июля.

Напомним, ранее украинский голкипер перешел из «Александрии» в «Колос».