Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче

Команды УПЛ «Ворскла» Полтава и «Александрия» 7 июля провели контрольный матч на летних сборах.

Игра состоялась в Полтаве, победили гости со счетом 1:2.

Один из мячей у победителей провел хавбек Максим Третьяков, которого пресса сватает в «Днепр-1».

Товарищеский матч

7 июля 2023 года. 17:00, Полтава

Ворскла Полтава – Александрия – 1:2