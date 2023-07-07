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Товарищеские матчи
Ворскла
07.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 23:03 | Обновлено 07 июля 2023, 23:22
316
0

Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче

Команды УПЛ провели летний спарринг в Полтаве

07 июля 2023, 23:03 | Обновлено 07 июля 2023, 23:22
316
0
Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче
ФК Александрия

Команды УПЛ «Ворскла» Полтава и «Александрия» 7 июля провели контрольный матч на летних сборах.

Игра состоялась в Полтаве, победили гости со счетом 1:2.

Один из мячей у победителей провел хавбек Максим Третьяков, которого пресса сватает в «Днепр-1».

Товарищеский матч

7 июля 2023 года. 17:00, Полтава

Ворскла Полтава – Александрия – 1:2

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия
Источник Sport.ua
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