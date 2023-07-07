Товарищеские матчи
07.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига07 июля 2023, 23:03 | Обновлено 07 июля 2023, 23:22
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Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче
Команды УПЛ провели летний спарринг в Полтаве
07 июля 2023, 23:03 | Обновлено 07 июля 2023, 23:22
316
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Команды УПЛ «Ворскла» Полтава и «Александрия» 7 июля провели контрольный матч на летних сборах.
Игра состоялась в Полтаве, победили гости со счетом 1:2.
Один из мячей у победителей провел хавбек Максим Третьяков, которого пресса сватает в «Днепр-1».
Товарищеский матч
7 июля 2023 года. 17:00, Полтава
Ворскла Полтава – Александрия – 1:2
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