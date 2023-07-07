Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне
Уимблдон
07 июля 2023, 14:27 | Обновлено 07 июля 2023, 14:29
1687
2

Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне

Марта впервые в карьере сразится против Мэдисон Киз

07 июля 2023, 14:27 | Обновлено 07 июля 2023, 14:29
1687
2
Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№18 WTA) выиграла матч второго раунда основы Уимблдонского турнира у Виктории Голубич (№139 WTA) из Швейцарии и в следующем раунде сразится против украинки Марты Костюк (№36 WTA).

Уимблдон. Второй круг
Мэдисон Киз (США) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3

Киз ранее шесть раз играла в третьем раунде Уимблдона, трижды проходив далее. Ее лучший результат на травяном мейджоре – 1/4 финала в 2015 году. Отметим, что в этом сезоне Мэдисон выиграла престижный травяной турнир в Истборне.

Отметим, что это будет первый матч между Костюк и Киз.

По теме:
Надежда Киченок проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Уимблдон-2023 Мэдисон Киз Виктория Голубич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Футбол | 07 июля 2023, 09:11 17
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу

Мнение колумниста Sport.ua о, пожалуй, самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона

Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»
Футбол | 07 июля 2023, 13:12 4
Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»
Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»

Известный тренер раскритиковал Мирона Маркевича за приглашение сына в «Карпаты»

«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Футбол | 06.07.2023, 17:50
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
СВИТОЛИНА: Перед Страсбургом были тяжелые времена. Я стала более терпеливой
Теннис | 06.07.2023, 22:16
СВИТОЛИНА: Перед Страсбургом были тяжелые времена. Я стала более терпеливой
СВИТОЛИНА: Перед Страсбургом были тяжелые времена. Я стала более терпеливой
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Футбол | 06.07.2023, 23:07
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladislav Pohily
Складна, звісно, сітка у Марти.
Ответить
+1
naverland
Вот это будет хороший матч
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 29
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
05.07.2023, 21:40
Теннис
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
05.07.2023, 21:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем