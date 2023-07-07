Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№18 WTA) выиграла матч второго раунда основы Уимблдонского турнира у Виктории Голубич (№139 WTA) из Швейцарии и в следующем раунде сразится против украинки Марты Костюк (№36 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Мэдисон Киз (США) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3

Киз ранее шесть раз играла в третьем раунде Уимблдона, трижды проходив далее. Ее лучший результат на травяном мейджоре – 1/4 финала в 2015 году. Отметим, что в этом сезоне Мэдисон выиграла престижный травяной турнир в Истборне.

Отметим, что это будет первый матч между Костюк и Киз.