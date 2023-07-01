Мэдисон Киз спустя 9 лет выиграла второй титул в Истборне

1 июля состоялся финал на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче за титул 28-летняя американка Мэдисон Киз в двух сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину.

Истборн. Финал

Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина [9] – 6:2, 7:6(13)

Для Киз это был второй титул в Истборне, первый она выиграла в 2014 году. В общем то ее седьмая победа на турнирах WTA. Со следующей недели Мэдисон вернется в топ-20 мирового рейтинга.