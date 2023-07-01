WTA01 июля 2023, 17:59 | Обновлено 01 июля 2023, 18:01
116
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Мэдисон Киз спустя 9 лет выиграла второй титул в Истборне
Американская теннисистка оказалась лучшей на престижном травяном турнире
01 июля 2023, 17:59 | Обновлено 01 июля 2023, 18:01
116
1
1 июля состоялся финал на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче за титул 28-летняя американка Мэдисон Киз в двух сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину.
Истборн. Финал
Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина [9] – 6:2, 7:6(13)
Для Киз это был второй титул в Истборне, первый она выиграла в 2014 году. В общем то ее седьмая победа на турнирах WTA. Со следующей недели Мэдисон вернется в топ-20 мирового рейтинга.
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Меді була просто супер, .. Дашка - теж, але не пощастило ..)