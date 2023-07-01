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  4. Мэдисон Киз спустя 9 лет выиграла второй титул в Истборне
WTA
01 июля 2023, 17:59 | Обновлено 01 июля 2023, 18:01
116
1

Мэдисон Киз спустя 9 лет выиграла второй титул в Истборне

Американская теннисистка оказалась лучшей на престижном травяном турнире

01 июля 2023, 17:59 | Обновлено 01 июля 2023, 18:01
116
1
Мэдисон Киз спустя 9 лет выиграла второй титул в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

1 июля состоялся финал на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче за титул 28-летняя американка Мэдисон Киз в двух сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину.

Истборн. Финал
Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина [9] – 6:2, 7:6(13)

Для Киз это был второй титул в Истборне, первый она выиграла в 2014 году. В общем то ее седьмая победа на турнирах WTA. Со следующей недели Мэдисон вернется в топ-20 мирового рейтинга.

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Мэдисон Киз Дарья Касаткина WTA Истборн
Источник Sport.ua
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Игорь Городищев
Матч був класний (фінали рідко такі бувають) !
Меді була просто супер,  .. Дашка - теж, але не пощастило ..)
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