ЦЫМБАЛ: «Инфраструктуре ФК ЮКСА позавидуют больше половины клубов УПЛ»

Новоиспеченный главный тренер ФК ЮКСА Николай Цымбал рассказал, как отважился на новый вызов, поделился впечатлениями от клубной инфраструктуры, назвал фаворита будущего чемпионата, а также высказал требования, которые будут предъявляться к потенциальным новичкам.

— Почему вы выбрали ФК ЮКСА? Ведь клуб является дебютантом в профессиональном футболе.

— Это новый интересный амбициозный проект. Пообщавшись с президентом и вице-президентом, сразу все сомнения сошли на нет и я принял решение. Мне интересно развивать новый проект, где мне оказывается большое доверие во всем: и в формировании тренерского штаба, и в комплектации команды. Это подкупает. Я полон сил реализовывать, воплощать свое видение, чтобы клуб развивался и прогрессировал.

— Сформирован ли костяк команды?

– Сейчас формируется. Веду переговоры с футболистами, которые смогут решать поставленные на сезон задачи.

— Достаточно ли будет времени подготовиться к чемпионату, учитывая, что команда формируется с нуля?

— Времени действительно очень мало и команду с нуля сложно сформировать, чтобы к первым играм подойти в оптимальной форме. Потому мы будем через чемпионат входить в оптимальные кондиции.

— Какие ваши впечатления от инфраструктуры клуба?

— Нашей инфраструктуре позавидует более половины клубов Украинской Премьер-лиги, она фантастическая. Есть все для работы, восстановления футболистов. Инфраструктура на очень высоком уровне. Она соответствует командам УПЛ.

— Кто, по вашему мнению, фаворит чемпионата Второй лиги?

— Думаю, «Звягель» — фаворит, потому что «Полесье» сейчас скупает на рынке очень много футболистов и те, которые, как я понимаю, не будут проходить в состав на УПЛ, будут отданы в аренду и в Звягеле будет очень интересная команда, которая, безусловно, будет ставить задачу с первого места выйти в Первую лигу.

— Планируете ли контрольные матчи?

— Да, мы планируем контрольные матчи к чемпионату, но сейчас цель – сформировать команду, а потом уже играть контрольные матчи. Над этим сейчас и работаем. Но несколько спаррингов будут до чемпионата, я думаю.

– Какие перед командой стоят цели в новом сезоне?

– Нужно сформировать структуру клуба, команду в первую очередь, а потом уже будем ставить задачи и цели.

— Можете ли вы анонсировать кого-то из потенциальных новичков?

— Они будут в ближайшее время и вы все узнаете из наших официальных соцсетей и сайта.

— Планируете ли арендовать кого-то из воспитанников клубов УПЛ? Может быть, даже «Шахтера» или «Динамо»?

— Воспитанники «Динамо» и «Шахтера» уже по арендам розданы, но от аренды футболистов мы не отказываемся, однако нам нужны только те, кто поможет нам на футбольном поле и будет хотеть расти и развиваться вместе с командой.