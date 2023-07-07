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Украина. Вторая лига
07 июля 2023, 12:34 | Обновлено 07 июля 2023, 12:59
517
0

ЦЫМБАЛ: «Инфраструктуре ФК ЮКСА позавидуют больше половины клубов УПЛ»

Известный тренер – о том, почему возглавил клуб Второй лиги

07 июля 2023, 12:34 | Обновлено 07 июля 2023, 12:59
517
0
ЦЫМБАЛ: «Инфраструктуре ФК ЮКСА позавидуют больше половины клубов УПЛ»
ФК ЮКСА. Николай Цымбал

Новоиспеченный главный тренер ФК ЮКСА Николай Цымбал рассказал, как отважился на новый вызов, поделился впечатлениями от клубной инфраструктуры, назвал фаворита будущего чемпионата, а также высказал требования, которые будут предъявляться к потенциальным новичкам.

— Почему вы выбрали ФК ЮКСА? Ведь клуб является дебютантом в профессиональном футболе.
— Это новый интересный амбициозный проект. Пообщавшись с президентом и вице-президентом, сразу все сомнения сошли на нет и я принял решение. Мне интересно развивать новый проект, где мне оказывается большое доверие во всем: и в формировании тренерского штаба, и в комплектации команды. Это подкупает. Я полон сил реализовывать, воплощать свое видение, чтобы клуб развивался и прогрессировал.

— Сформирован ли костяк команды?
– Сейчас формируется. Веду переговоры с футболистами, которые смогут решать поставленные на сезон задачи.

— Достаточно ли будет времени подготовиться к чемпионату, учитывая, что команда формируется с нуля?
— Времени действительно очень мало и команду с нуля сложно сформировать, чтобы к первым играм подойти в оптимальной форме. Потому мы будем через чемпионат входить в оптимальные кондиции.

— Какие ваши впечатления от инфраструктуры клуба?
— Нашей инфраструктуре позавидует более половины клубов Украинской Премьер-лиги, она фантастическая. Есть все для работы, восстановления футболистов. Инфраструктура на очень высоком уровне. Она соответствует командам УПЛ.

— Кто, по вашему мнению, фаворит чемпионата Второй лиги?
— Думаю, «Звягель» — фаворит, потому что «Полесье» сейчас скупает на рынке очень много футболистов и те, которые, как я понимаю, не будут проходить в состав на УПЛ, будут отданы в аренду и в Звягеле будет очень интересная команда, которая, безусловно, будет ставить задачу с первого места выйти в Первую лигу.

— Планируете ли контрольные матчи?
— Да, мы планируем контрольные матчи к чемпионату, но сейчас цель – сформировать команду, а потом уже играть контрольные матчи. Над этим сейчас и работаем. Но несколько спаррингов будут до чемпионата, я думаю.

– Какие перед командой стоят цели в новом сезоне?
– Нужно сформировать структуру клуба, команду в первую очередь, а потом уже будем ставить задачи и цели.

— Можете ли вы анонсировать кого-то из потенциальных новичков?
— Они будут в ближайшее время и вы все узнаете из наших официальных соцсетей и сайта.

— Планируете ли арендовать кого-то из воспитанников клубов УПЛ? Может быть, даже «Шахтера» или «Динамо»?
— Воспитанники «Динамо» и «Шахтера» уже по арендам розданы, но от аренды футболистов мы не отказываемся, однако нам нужны только те, кто поможет нам на футбольном поле и будет хотеть расти и развиваться вместе с командой.

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Источник ФК ЮКСА
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