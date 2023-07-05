Украина. Вторая лига05 июля 2023, 14:06 | Обновлено 05 июля 2023, 14:25
913
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший наставник Миная возглавил дебютанта Второй лиги
Николай Цымбал стал главным тренером ФК ЮКСА
05 июля 2023, 14:06 | Обновлено 05 июля 2023, 14:25
913
0
Бывший наставник футбольного клуба «Минай» Николай Цымбал возглавил ФК ЮКСА.
38-летний специалист назначен на пост главного тренера клуба-дебютанта Второй лиги Украины.
В 2022 году Цымбал покинул «Минай», получив работу за границей – во втором дивизионе Кипра, где тренировал ФК «Красава-Ипсонас».
6 июля футбольный клуб ЮКСА под руководством новоиспеченного наставника начнет подготовку к дебютному сезону во Второй лиге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2023, 13:50 3
5 июля во Львове состоится судебное заседание по делу Юрия Записоцкого
Футбол | 04 июля 2023, 14:41 19
Александр Назаренко перейдет в клуб в январе
Теннис | 04.07.2023, 19:55
Футбол | 05.07.2023, 11:02
Футбол | 05.07.2023, 10:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2023, 03:45 2
04.07.2023, 21:06 3
03.07.2023, 20:12
03.07.2023, 21:47 14
Футбол
03.07.2023, 11:00 1
03.07.2023, 13:39 15
04.07.2023, 12:08 38