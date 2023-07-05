ОФИЦИАЛЬНО. Бывший наставник Миная возглавил дебютанта Второй лиги

Бывший наставник футбольного клуба «Минай» Николай Цымбал возглавил ФК ЮКСА.

38-летний специалист назначен на пост главного тренера клуба-дебютанта Второй лиги Украины.

В 2022 году Цымбал покинул «Минай», получив работу за границей – во втором дивизионе Кипра, где тренировал ФК «Красава-Ипсонас».

6 июля футбольный клуб ЮКСА под руководством новоиспеченного наставника начнет подготовку к дебютному сезону во Второй лиге.