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Украина. Вторая лига
05 июля 2023, 14:06 | Обновлено 05 июля 2023, 14:25
913
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший наставник Миная возглавил дебютанта Второй лиги

Николай Цымбал стал главным тренером ФК ЮКСА

05 июля 2023, 14:06 | Обновлено 05 июля 2023, 14:25
913
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший наставник Миная возглавил дебютанта Второй лиги
ФК ЮКСА. Николай Цымбал (справа)

Бывший наставник футбольного клуба «Минай» Николай Цымбал возглавил ФК ЮКСА.

38-летний специалист назначен на пост главного тренера клуба-дебютанта Второй лиги Украины.

В 2022 году Цымбал покинул «Минай», получив работу за границей – во втором дивизионе Кипра, где тренировал ФК «Красава-Ипсонас».

6 июля футбольный клуб ЮКСА под руководством новоиспеченного наставника начнет подготовку к дебютному сезону во Второй лиге.

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ЮКСА Тарасовка Николай Цымбал Минай назначение тренера
Источник Sport.ua
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