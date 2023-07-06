МЫСАК: «В Днепре-1 получил теплые эмоции. Наслаждаюсь каждой тренировкой»

Голкипер Роман Мысак в качестве новичка СК «Днепр-1» рассказал об ожиданиях от нового сезона в составе днепровского клуба.

– Роман, поздравляем тебя как полноценного игрока клуба. Ты уже две недели находишься в команде. Какие впечатления? Уже можешь сказать, что стал своим?

– Очень вам благодарен, как благодарен каждому партнеру и работнику этого клуба, которые так тепло меня приняли. Через две недели я получил только теплые положительные эмоции, которыми наслаждаюсь каждый день. Поэтому я очень рад, я очень благодарен всем.

– За годы карьеры ты пересекался со многими футболистами, ставшими твоими партнерами, в частности, с Гуцуляком. Кого, кроме него, знаешь лучше других?

– Ближе всего я, действительно, знал Гуцуляка, потому что мы и в «Карпатах» были вместе длительное время, и в «Десне» пересекались. Создается, что мы уже в третьей команде вместе. Но заочно, конечно, многих знал, поэтому с первого дня не было никаких проблем, чтобы влиться в этот коллектив. Они в этом очень помогли, и я за это очень благодарен.

– Специфика работы вратарей состоит в том, что большую часть тренировок они проводят отдельно со своим тренером. Уже нашел общий язык с Валерием Городовым?

– Конечно. Валерий Васильевич с первого дня ясно объяснил, как он видит нашу работу, что он от нас хочет. И с каждым днем я стараюсь со своей стороны прилагать максимум усилий, чтобы наша работа принесла успех. Потому никаких проблем абсолютно не было. Я наслаждаюсь каждой тренировкой, его индивидуальными упражнениями, и благодарен, что у меня есть возможность с ним прогрессировать.

– Расскажи, пожалуйста, как в детстве ты стал вратарем?

– Наверное, банальная история, как у всех. Начинал в поле, а потом последовал примеру отца, который был вратарем. Хотел пойти по его дороге, и, одев впервые перчатки, понял: нужно сделать все, чтобы стать хорошим вратарем.

– Во Львове была всегда хорошая вратарская школа, а когда ты играл, к местным голкиперам еще приглашали иностранцев. Конкуренция была сильной?

– Да, на тот момент было много искусных вратарей, конкуренцию с которыми ощущал каждый день. Каждый хотел играть, но только работа на тренировках и как ты себя проявляешь в играх, определяет, кто будет играть следующий матч.

– В течение карьеры ты был во многих клубах. Где чувствовал себя наиболее комфортно?

– Конечно, у меня в сердце «Карпаты» на всю жизнь, ведь я являюсь воспитанником этого клуба и в первой команде провел 9 лет. Конечно, теплые воспоминания сохранились и о «Рухе»: мы вместе выходили в Премьер-лигу, и там тоже были положительные моменты. Вообще благодарен каждому клубу, который добавил положительную долю к моей карьере. Даже мой первый визит за границу в Данию, где была своя специфика, тоже понравился. В каждом клубе были положительные эмоции, и со всеми я прощался на положительной ноте.

– Что дал тебе опыт в Дании, и в чем там заключалась специфика?

– В Скандинавии более силовой футбол, максимально тяжелый для вратарей. На любом участке поля, даже во вратарской, там не обращают внимания на силовой контакт. Было очень интересно, одно только расстроило – получил травму и не смог себя реализовать. Но желание было безумное, потому что там все на самом высоком уровне.

– Последним клубом твоим был «Алашкерт». Как попал в Армению?

– Мы были на сборах, и мне предложили поехать туда. Со своей стороны, я тоже хотел посмотреть, что представляет собой клуб, для меня это тоже было что-то новое. Не знал особенно чемпионат, футболистов и т.д. На сборах все было на приличном уровне, я сыграл один контрольный матч и сразу мне предложили контракт. Эта команда всегда борется за чемпионство, сейчас тоже попала в еврокубки. Был неплохой период, и они предлагали остаться дальше, но я очень соскучился по дому.

– Хотел вернуться в Украину?

– Максимально этого хотел! Всегда скучал по нашему футболу, менталитету, семье, родным людям, родному языку. Хотел при первой же возможности вернуться домой.

– Чего ожидаешь от следующего сезона?

– Хочется принести как можно лучший результат, хочется своей работой на футбольном поле создать конкуренцию, от которой выигрывает команда. И порадовать болельщиков результатами и игрой на поле.