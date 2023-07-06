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  4. Роман МЫСАК: «Днепр-1 предоставил такие же условия, как Алашкерт»
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 10:30 | Обновлено 06 июля 2023, 10:37
379
0

Роман МЫСАК: «Днепр-1 предоставил такие же условия, как Алашкерт»

31-летний вратарь сам предложил свою кандидатуру украинскому клубу

06 июля 2023, 10:30 | Обновлено 06 июля 2023, 10:37
379
0
Роман МЫСАК: «Днепр-1 предоставил такие же условия, как Алашкерт»
СК Днепр-1. Роман Мысак

Одним из первых летних новичков «Днепра-1» стал 31-летний вратарь Роман Мысак, предыдущим клубом которого был армянский «Алашкерт».

В беседе с корреспондентом Sport.ua голкипер рассказал, как оказался в «Днепре-1», поделился своими ожиданиями от дебюта подопечных Александра Кучера во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- В последние годы я выступал за рубежом, – говорит Роман Мысак, – Но приходится признать, что легионерский хлеб – не для меня. Помнится, в датском «Орхусе» мне помешали проявить себя травмы, а во вьетнамском «Намдине» клубное руководство умудрилось пропустить сроки дозаявки. Казалось, уже не будет проблем в «Нефтчи» из Узбекистана, но выяснилось, что ферганцы не заинтересованы во вратаре иностранце. Что же касается «Алашкерта», то удалось лишь трижды в весенней части сезона выходить на поле.

- Неужели, как в «Орхусе», на пути стали травмы?
- Нет, в Армении со здоровьем все было в порядке. Не повезло в другом: мой конкурент – Огнен Чанчаревич был основным вратарем сборной Армении и вытеснить его из стартового состава было практически невозможно. К тому же, даже после тех трех поединков, когда я защищал ворота, рулевому «Алашкерка» звонил главный тренер сборной Армении наш земляк Александр Петраков с претензиями почему не играл Чанчаревич, мол, ему нужна игровая практика.

Хотя вспоминая свое пребывание за рубежом, сложилось впечатление, что свою команду я таки нашел. Речь идет о «Нефтчи» куда меня пригласил главный тренер, украинский специалист Евгений Левченко, с которым мы быстро нашли общий язык. На февральском сборе в Турции я в трех спаррингах отстоял на «ноль», все шло к подписанию контракта, но буквально в последний момент клубное руководство сообщило, что сейчас не заинтересовано во вратаре-легионере. Пришлось срочно вносить коррективы и трудоустраиваться в «Алашкерте».

- Понятно, что после таких мытарств у вас было большое желание вернуться в Украину. Вариант с «Днепром-1» подсказали ваши агенты?
- Нет, я не пользуюсь их связями. Владел информацией, что у днепрян появилась вакансия вратаря и позвонил одному из клубных руководителей, предложив свои услуги. И образно говоря, дверь открылась, мне сказали приезжать.

Сохранил на сборе в Ужгороде свои владения нетронутыми в двух контрольных поединках, после чего мне предложили подписать контракт на сезон. Сказали, что когда не будет претензий, то сотрудничество продолжится. Меня это устраивало, потому что, прежде всего, хотелось реанимировать свою футбольную карьеру.

- И все же, условия контракта вас устраивали?
- Повторяю, для меня было очень важно получить возможность дома заниматься своим любимым делом. Что же касается предложенных финансовых условий, то они были примерно такие, как в «Алашкерте».

- Знакомых в «Днепре-1» встретили?
- Да, с Алексеем Гуцуляком играли за «Карпаты» и «Десну», а позавчера в расположении днепрян появился Денис Мирошниченко, с которым мы также защищали цвета львовского клуба.

Пока в «Днепре-1» мне все нравится, благодаря тренерскому штабу в команде замечательный микроклимат, это очень помогает преодолевать нагрузки в подготовительный период. Времени на раскачку нет, ведь уже в конце июля – противостояние 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Панатинаикосом». Если в матче с греками Александр Кучер доверит мне место в воротах, то сбудется мечта – сыграть в самом престижном европейском клубном турнире.

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инсайд Роман Мысак Днепр-1 Алашкерт
Источник Sport.ua
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