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  4. Дарио СРНА: «Трубин перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком»
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 18:29 |
447
5

Дарио СРНА: «Трубин перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком»

В «Шахтере» намерены получить много денег за своего вратаря

06 июля 2023, 18:29 |
447
5
Дарио СРНА: «Трубин перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал информацию об интересе «Интера» к голкиперу «горняков» Анатолию Трубину, а также рассказал, при каких условиях донецкий клуб согласится продать своих лидеров.

«Сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, и он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов, а значит, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов к Италии, но также и к Англии или Франции. Он вратарь будущего. У него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет «Шахтер», он перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Те, кто хочет, решают, сколько предложить, а мы отвечаем, хороша эта сумма или нет. В данный момент Трубин играет на чемпионате Европы (вчера сборная Украины U-21 завершила участие в турнире – прим. ред.) и у него все хорошо в Украине. И есть интерес не только к нему, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола», - заявил Срна в интервью Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен выручить от продажи Анатолия Трубина не менее 40 миллионов евро.

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Дарио Срна Анатолий Трубин Шахтер Донецк Интер Милан трансферы УПЛ трансферы Серии A Николай Матвиенко Георгий Судаков Артем Бондаренко Михаил Мудрик
Источник Сайт Альфредо Педуллы
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Комментарии 5
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kluchka_vova
у шахтарі дограє до старості...вчора 6 ударів по вортах-5 голів...кому він нужен такий ...
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0
Роман Романченков
На топа не тягне ...Імхо😐
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0
sashav2007
Вчора вся Європа, побачила найкращого. )))))
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0
Maks23
Через год бесплатно уйдёт..если цену гилить будут...
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0
vruthiy-112
Все правильно. 
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-2
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