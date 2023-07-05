Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига05 июля 2023, 21:14 |
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Днепр-1 – Минай – 4:0. Топовый гол Горина и мяч Довбика. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 июля 2023, 21:14 |
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В среду, 5 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Днепр-1» и «Минай». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу днепровской команды.
Артем Довбик провел первый матч за «Днепр-1» на сборах и отметился голом.
Товарищеский матч. 5 июля
Днепр-1 – Минай 4:0
Голы: Гуцуляк, 29, Когут, 60, Довбик, 66, Горин, 71
Читайте также:Днепр-1 в контрольном матче разобрался с Минаем
Видео голов и обзор матча:
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