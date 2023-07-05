В среду, 5 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Днепр-1» и «Минай». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу днепровской команды.

Артем Довбик провел первый матч за «Днепр-1» на сборах и отметился голом.

Товарищеский матч. 5 июля

Днепр-1 – Минай 4:0



Голы: Гуцуляк, 29, Когут, 60, Довбик, 66, Горин, 71