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Товарищеские матчи
Днепр-1
05.07.2023 17:00 – FT 4 : 0
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 21:14 |
1013
0

Днепр-1 – Минай – 4:0. Топовый гол Горина и мяч Довбика. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 июля 2023, 21:14 |
1013
0
Днепр-1 – Минай – 4:0. Топовый гол Горина и мяч Довбика. Видео голов, обзор
ФК Днепр-1

В среду, 5 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Днепр-1» и «Минай». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу днепровской команды.

Артем Довбик провел первый матч за «Днепр-1» на сборах и отметился голом.

Товарищеский матч. 5 июля

Днепр-1 – Минай 4:0

Голы: Гуцуляк, 29, Когут, 60, Довбик, 66, Горин, 71

Видео голов и обзор матча:

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Днепр-1 Минай Днепр-1 - Минай контрольные матчи УПЛ Артем Довбик Игорь Когут Алексей Гуцуляк Олег Горин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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