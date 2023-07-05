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05.07.2023 17:00 – FT 4 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 20:15 | Обновлено 05 июля 2023, 21:11
1124
0

Днепр-1 в контрольном матче разобрался с Минаем

Вице-чемпион забил четыре гола

05 июля 2023, 20:15 | Обновлено 05 июля 2023, 21:11
1124
0
Днепр-1 в контрольном матче разобрался с Минаем
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч с «Минаем». Команда Александра Кучера выиграла 4:0 благодаря голам Гуцуляка, Когута, Довбика и Горина.

Днепр-1 - Минай 4:0
Голы: Гуцуляк, 29, Когут, 60, Довбик, 66, Горин, 71

СК «Днепр-1»: 33.Мысак (12.Кинарейкин, 23), 26.Каплиенко (27.Горбунов, 46), 5.Сарапий (кап), 3.Адамюк (39.Сваток, 61), 42.Пасич (11.Мирошниченко, 61), 18.Бабенко, (31.Хан, 61) 34.Танчик (99.Горин, 61), 22.Рубчинский (24.Жданов, 61), 25.Когут, 10.Гаджиев (4. Пурита, 61), 9.Гуцуляк (7.Довбик, 61).

«Минай»: 35.Кемкив (13.Бандура, 46), 44.Чуй (9. Колесник, 46), 23.Кравчук, 2.Дмитрук (игрок на просмотре, 46), 14.Булеза, 20.Голуб (7 .Гечев, 46), 22.Твердохлеб, 34.Демиденко, (19.Леднев, 46), игрок на просмотре.(32.Петько, 35), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46)

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Источник СК Днепр-1
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