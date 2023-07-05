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Товарищеские матчи
Днепр-1
05.07.2023 17:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 13:20 | Обновлено 05 июля 2023, 16:25
253
0

Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

05 июля 2023, 13:20 | Обновлено 05 июля 2023, 16:25
253
0
Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В среду, 5 июля, в рамках подготовки к новому сезону УПЛ состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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