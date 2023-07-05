Украина. Премьер лига05 июля 2023, 13:20 | Обновлено 05 июля 2023, 16:25
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Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
05 июля 2023, 13:20 | Обновлено 05 июля 2023, 16:25
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В среду, 5 июля, в рамках подготовки к новому сезону УПЛ состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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