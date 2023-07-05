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Рух Львов
01.07.2023 17:00 – FT 2 : 1
Подолье
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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 17:35 | Обновлено 05 июля 2023, 17:55
215
0

Рух Львов – Подолье – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 июля 2023, 17:35 | Обновлено 05 июля 2023, 17:55
215
0
Рух Львов – Подолье – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч с хмельницким «Подольем», которое в предстоящем сезоне возобновит выступления в Первой лиге.

Встреча завершилась победой львовского клуба со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

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Источник Sport.ua
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