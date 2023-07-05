Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига05 июля 2023, 17:35 | Обновлено 05 июля 2023, 17:55
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Рух Львов – Подолье – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 июля 2023, 17:35 | Обновлено 05 июля 2023, 17:55
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Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч с хмельницким «Подольем», которое в предстоящем сезоне возобновит выступления в Первой лиге.
Встреча завершилась победой львовского клуба со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.
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