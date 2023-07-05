Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч с хмельницким «Подольем», которое в предстоящем сезоне возобновит выступления в Первой лиге.

Встреча завершилась победой львовского клуба со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.