Рух в товарищеском матче обыграл Подолье

Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч с хмельницким «Подольем», которое в предстоящем сезоне возобновит выступления в Первой лиге.

Встреча завершилась победой львовского клуба. Все голы были забиты в первом тайме.

Товарищеский матч.

«Рух» (Львов) – «Подолье» (Хмельницкий) – 2:1

Голы: Дидык, 34, Притула, 39 – игрок «Подолье», 45

«Рух» (1 тайм): Ледвий, Холод, Роман, Дидык, Слюбик, Эдсон, Сагуга, Соломон-Отабор, Притула, Квасница, Климчук.

«Рух» (2 тайм): Герета, Джеферсон (игрок на просмотре, 69), Довгий, Холод, Китела, Пастух, Рунич, Мысык (Джеферсон, 80), Карабин, Альваренга, Теслюк (Непейпиев, 69).