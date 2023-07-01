В субботу, 1 июля, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Подолье» из Хмельницкого.

Игра начнется – в 17:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно смотреть на YouTube-канале Rukh TV.

Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция