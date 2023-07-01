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01.07.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:05 | Обновлено 01 июля 2023, 13:28
184
0

Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

01 июля 2023, 13:05 | Обновлено 01 июля 2023, 13:28
184
0
Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 1 июля, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Подолье» из Хмельницкого.

Игра начнется – в 17:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно смотреть на YouTube-канале Rukh TV.

Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рух Львов Подолье Хмельницкий товарищеские матчи смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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