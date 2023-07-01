Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига01 июля 2023, 13:05 | Обновлено 01 июля 2023, 13:28
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Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
01 июля 2023, 13:05 | Обновлено 01 июля 2023, 13:28
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В субботу, 1 июля, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Подолье» из Хмельницкого.
Игра начнется – в 17:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию матча можно смотреть на YouTube-канале Rukh TV.
Рух – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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