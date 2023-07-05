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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У Лалатовича никогда не было каких-либо провалов»
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 17:17 | Обновлено 05 июля 2023, 17:29
163
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У Лалатовича никогда не было каких-либо провалов»

Бывший игрок «Зари» – о новом наставнике луганчан

05 июля 2023, 17:17 | Обновлено 05 июля 2023, 17:29
163
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У Лалатовича никогда не было каких-либо провалов»
butasport.rs. Ненад Лалатович

Экс-полузащитник «Зари» Желько Любенович, ныне работающий ассистентом наставника в клубе Первой лиги Сербии «Раднички» (Новый Белград), прокомментировал назначение сербского специалиста Ненада Лалатовича на пост главного тренера луганского клуба.

– Каковы «плюсы» и «минусы» Лалатовича-тренера?
– «Плюс» – его тренерский опыт. Он в этой роли трудится уже достаточно долгое время, и всюду, где работал, имел очень хорошие результаты. Правда, это касается только чемпионата Сербии. Надеюсь, что «плюс» этого тренера также проявится и в Украине, где он когда-то играл за донецкий «Шахтер». Что касается «минуса», то Лалатович – очень эмоциональный человек. Уж больно он за все переживает и беспокоится. В частности, за успехи команд, в которых трудится.

– Его эмоциональность в виде споров с судьями и последующим удалением из тренерской скамьи проявляется?
– Бывало. Пожалуй, в карьере каждого тренера происходит подобное, однако не сказал бы, что это «минус». К счастью, у Лалатовича это не система.

– Каковы достижения у новоиспеченного кормчего луганской «Зари»?
– В карьере Ненада Лалатовича были завоевания второго места с двумя командами – белградской «Црвеной Звездой» и «Радничками» (Ниш). Выигрывал он и Кубок Сербии с «Войводиной». А вот в двух зарубежных клубах – саудовском «Аль-Батине» и боснийском «Бораце» успехов ему добиться не удалось. Последним местом работы Лалатовича была «Младость ГАТ» из Нови-Сада. Ее он возглавил за одиннадцать туров до завершения сезона-2022/23, когда команда находилась внизу турнирной таблицы, в опасной зоне. За это время она проявила завидную неуступчивость, выиграв два и сыграв вничью шесть матчей.

– Какой футбол исповедует Ненад Лалатович?
– Атакующий! Он очень много работает над тактикой. Использует схему 4-2-3-1, насколько я помню. Он ее не менял и до сих пор придерживается, ведь сейчас популярно играть «три в линию». Думаю, собственные взгляды на футбол и опыт должны помочь Лалатовичу в работе с «Зарей». Луганский клуб пригласил его только потому, что он один из лучших тренеров Сербии по результатам. В какой команде он ни работал бы, никогда не было каких-либо провалов. Хочется надеяться, что свою завидную стабильность этот специалист воплотит в жизнь и в «Заре». За луганскую команду лично я буду болеть.

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Желько Любенович Ненад Лалатович Заря Луганск назначение тренера
Источник UA-Football
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