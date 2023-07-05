Онс ЖАБЕР: «Надеюсь, Барти передумает, как Возняцки, и вернется»
Теннисистка из Туниса хотела бы видеть австралийку в соревновантельном процесе
Шестая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала материнство Эшли Барти, которая родила первенца.
«Фантастика. Я очень за нее рада, поздравляю с рождением сына. Я очень за нее рада, потому что мне тоже хочется семью.
Я уверена, что ей больше нравится быть мамой, а не сидеть на корте в ожидании матча на Уимблдоне (улыбается). Надеюсь, она передумает, как Возняцки, и вернется, может, через год или два», – сказала Жабер.
Отметим, что Возняцки завершила карьеру на Australian Open-2020, после чего родила двух детей. В конце прошлого месяца она объявила о возвращении в большой теннис.
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