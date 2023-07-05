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  4. Онс ЖАБЕР: «Надеюсь, Барти передумает, как Возняцки, и вернется»
WTA
05 июля 2023, 10:55 |
207
0

Онс ЖАБЕР: «Надеюсь, Барти передумает, как Возняцки, и вернется»

Теннисистка из Туниса хотела бы видеть австралийку в соревновантельном процесе

05 июля 2023, 10:55 |
207
0
Онс ЖАБЕР: «Надеюсь, Барти передумает, как Возняцки, и вернется»
WTA. Онс Жабер и Эшли Барти

Шестая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала материнство Эшли Барти, которая родила первенца.

«Фантастика. Я очень за нее рада, поздравляю с рождением сына. Я очень за нее рада, потому что мне тоже хочется семью.

Я уверена, что ей больше нравится быть мамой, а не сидеть на корте в ожидании матча на Уимблдоне (улыбается). Надеюсь, она передумает, как Возняцки, и вернется, может, через год или два», – сказала Жабер.

Отметим, что Возняцки завершила карьеру на Australian Open-2020, после чего родила двух детей. В конце прошлого месяца она объявила о возвращении в большой теннис.

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Эшли Барти lifestyle рождение ребенка Каролин Возняцки Онс Жабер
Источник Sport.ua
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