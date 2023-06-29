Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки у себя в соцсетях объявила о возвращении в большой теннис. Она уже заявила на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.

Напомним, Возняцки завершила карьеру на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

Возняцки впервые возглавила рейтинг WTA в октябре 2010 года. Ее главным успехом является победа на Australian Open-2018, также на ее счету 30 титулов на турнирах WTA, в том числе Итоговый турнир 2017 года.