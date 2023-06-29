WTA29 июня 2023, 21:48 |
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Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Каролин Возняцки пропустила 3,5 года
29 июня 2023, 21:48 |
793
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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки у себя в соцсетях объявила о возвращении в большой теннис. Она уже заявила на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.
Напомним, Возняцки завершила карьеру на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.
Возняцки впервые возглавила рейтинг WTA в октябре 2010 года. Ее главным успехом является победа на Australian Open-2018, также на ее счету 30 титулов на турнирах WTA, в том числе Итоговый турнир 2017 года.
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