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WTA
29 июня 2023, 21:48 |
793
0

Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис

Каролин Возняцки пропустила 3,5 года

29 июня 2023, 21:48 |
793
0
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки у себя в соцсетях объявила о возвращении в большой теннис. Она уже заявила на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.

Напомним, Возняцки завершила карьеру на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

Возняцки впервые возглавила рейтинг WTA в октябре 2010 года. Ее главным успехом является победа на Australian Open-2018, также на ее счету 30 титулов на турнирах WTA, в том числе Итоговый турнир 2017 года.

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Каролин Возняцки
Источник Sport.ua
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