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Англия
05 июля 2023, 09:46 | Обновлено 05 июля 2023, 09:49
1130
1

ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции

Украинец вошел в когорту лучших левых защитников мира

05 июля 2023, 09:46 | Обновлено 05 июля 2023, 09:49
1130
1
ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Американский кабельный спортивный канал ESPN представил десятку лучших левых защитников планеты на сегодняшний день.

Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции.

На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Он уступил лишь канадцу Альфонсо Дэвису из «Баварии» и французу Тео Эрнандесу из «Милана». Зато далеко позади украинца остался топовый новичок «Баварии» Рафаэл Гуэрреро.

Ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности, а также голеадоров.

Топ-10 левых защитников по версии ESPN

  • 1. Альфонсо Дэвис («Бавария»)
  • 2. Тео Эрнандес («Милан»)
  • 3. Александр Зинченко («Арсенал»)
  • 4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
  • 5. Натан Аке («Манчестер Сити»)
  • 6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)
  • 7. Первис Эспутиан («Брайтон»)
  • 8. Алехандро Бальде («Барселона»)
  • 9. Рафаэл Гуэрреро (экс-«Боруссия» Дортмунд)
  • 10. Леонардо Спинаццола («Рома»)
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Александр Зинченко Тео Эрнандес Рафаэл Геррейру Альфонсо Дэвис
Источник ESPN
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Комментарии 2
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potemkin78
а можно узнать афтара этого экспертного сочинения
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kadaad
Тренер Арсенала тупит, Зинченко должен играть центральным полузащитником или опорником, а не чистым защитником, где он регулярно проваливается!
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