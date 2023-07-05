ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции
Украинец вошел в когорту лучших левых защитников мира
Американский кабельный спортивный канал ESPN представил десятку лучших левых защитников планеты на сегодняшний день.
Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции.
На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Он уступил лишь канадцу Альфонсо Дэвису из «Баварии» и французу Тео Эрнандесу из «Милана». Зато далеко позади украинца остался топовый новичок «Баварии» Рафаэл Гуэрреро.
Ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности, а также голеадоров.
Топ-10 левых защитников по версии ESPN
- 1. Альфонсо Дэвис («Бавария»)
- 2. Тео Эрнандес («Милан»)
- 3. Александр Зинченко («Арсенал»)
- 4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
- 5. Натан Аке («Манчестер Сити»)
- 6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)
- 7. Первис Эспутиан («Брайтон»)
- 8. Алехандро Бальде («Барселона»)
- 9. Рафаэл Гуэрреро (экс-«Боруссия» Дортмунд)
- 10. Леонардо Спинаццола («Рома»)
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