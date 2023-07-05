ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции

Американский кабельный спортивный канал ESPN представил десятку лучших левых защитников планеты на сегодняшний день.

Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции.

На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Он уступил лишь канадцу Альфонсо Дэвису из «Баварии» и французу Тео Эрнандесу из «Милана». Зато далеко позади украинца остался топовый новичок «Баварии» Рафаэл Гуэрреро.

Ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности, а также голеадоров.

Топ-10 левых защитников по версии ESPN