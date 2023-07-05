ESPN представлена десятка лучших голеадоров планеты

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал 10 лучшими «страйкеров», они же – голеадоры, планеты.

Реестр, как известно, составлен ESPN в рамках проекта «FC 100», где составляются топ-10 по каждой игровой позиции. «Страйкер»– это чистый центральный нападающий, которые действует исключительно на острие атак.

По мнению ESPN, лучшим в мире на данной позиции является норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, ранее ESPN презентовал десятку лучших форвардов современности.

Топ-10 «страйкеров» по версии ESPN