ESPN представлена десятка лучших голеадоров планеты
Вне конкуренции – норвежец Эрлинг Холанд
Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал 10 лучшими «страйкеров», они же – голеадоры, планеты.
Реестр, как известно, составлен ESPN в рамках проекта «FC 100», где составляются топ-10 по каждой игровой позиции. «Страйкер»– это чистый центральный нападающий, которые действует исключительно на острие атак.
По мнению ESPN, лучшим в мире на данной позиции является норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Напомним, ранее ESPN презентовал десятку лучших форвардов современности.
Топ-10 «страйкеров» по версии ESPN
- 1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 2. Карим Бензема (экс-«Реал» Мадрид)
- 3. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
- 4. Виктор Осимхен («Наполи»)
- 5. Роберт Левандовски («Барселона»)
- 6. Габриэл Жезус («Арсенал»)
- 7. Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»)
- 8. Александер Исак («Ньюкасл»)
- 9. Душан Влахович («Ювентус»)
- 10. Джонатан Дэвид («Лилль»)
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