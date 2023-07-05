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Англия
05 июля 2023, 09:27 | Обновлено 05 июля 2023, 09:31
677
3

ESPN представлена десятка лучших голеадоров планеты

Вне конкуренции – норвежец Эрлинг Холанд

05 июля 2023, 09:27 | Обновлено 05 июля 2023, 09:31
677
3
ESPN представлена десятка лучших голеадоров планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал 10 лучшими «страйкеров», они же – голеадоры, планеты.

Реестр, как известно, составлен ESPN в рамках проекта «FC 100», где составляются топ-10 по каждой игровой позиции. «Страйкер»– это чистый центральный нападающий, которые действует исключительно на острие атак.

По мнению ESPN, лучшим в мире на данной позиции является норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, ранее ESPN презентовал десятку лучших форвардов современности.

Топ-10 «страйкеров» по версии ESPN

  • 1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 2. Карим Бензема (экс-«Реал» Мадрид)
  • 3. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
  • 4. Виктор Осимхен («Наполи»)
  • 5. Роберт Левандовски («Барселона»)
  • 6. Габриэл Жезус («Арсенал»)
  • 7. Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»)
  • 8. Александер Исак («Ньюкасл»)
  • 9. Душан Влахович («Ювентус»)
  • 10. Джонатан Дэвид («Лилль»)
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Эрлинг Холанд Карим Бензема
Источник ESPN
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Алексей Юрченко
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