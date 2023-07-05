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Франция
05 июля 2023, 08:12 | Обновлено 05 июля 2023, 08:20
626
3

ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент

Лидер реестра – француз Килиан Мбаппе

05 июля 2023, 08:12 | Обновлено 05 июля 2023, 08:20
626
3
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал статью, в которой рассказал о десятке лучших, по его мнению, форвардов современности.

Данную акцию ESPN провел в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции. С учетом этого, проведено разграничение между понятиями «страйкер» и форвард. «Страйкером» – это чистый центральный нападающий, действующий на острие атак, а «форвард» – более разноплановый игрок, которые сочетает на поле функции атакующего хавбека, вингера и нападающего.

Лидером реестра ESPN признан французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он в тройке лучших оставил позади себя Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» и аргентинца Лионеля Месси

Топ-10 форвардов по версии ESPN

  • 1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • 2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
  • 3. Лионель Месси («Интер Майами»)
  • 4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • 5. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид)
  • 6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
  • 7. Рафаэл Леау («Милан»)
  • 8. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • 9. Кристофер Нкунку («Челси»)
  • 10. Неймар («ПСЖ»)
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Килиан Мбаппе Лионель Месси Винисиус Жуниор
Источник ESPN
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Луганчанин
Интересно, Холланда только я не нашел?
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+2
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box2box
Майже половина списку то вже збиті льотчики.
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0
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