ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал статью, в которой рассказал о десятке лучших, по его мнению, форвардов современности.

Данную акцию ESPN провел в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции. С учетом этого, проведено разграничение между понятиями «страйкер» и форвард. «Страйкером» – это чистый центральный нападающий, действующий на острие атак, а «форвард» – более разноплановый игрок, которые сочетает на поле функции атакующего хавбека, вингера и нападающего.

Лидером реестра ESPN признан французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он в тройке лучших оставил позади себя Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» и аргентинца Лионеля Месси

Топ-10 форвардов по версии ESPN