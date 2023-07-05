ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
Лидер реестра – француз Килиан Мбаппе
Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал статью, в которой рассказал о десятке лучших, по его мнению, форвардов современности.
Данную акцию ESPN провел в рамках проекта «FC 100», где презентуются топ-10 по каждой игровой позиции. С учетом этого, проведено разграничение между понятиями «страйкер» и форвард. «Страйкером» – это чистый центральный нападающий, действующий на острие атак, а «форвард» – более разноплановый игрок, которые сочетает на поле функции атакующего хавбека, вингера и нападающего.
Лидером реестра ESPN признан французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он в тройке лучших оставил позади себя Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» и аргентинца Лионеля Месси
Топ-10 форвардов по версии ESPN
- 1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- 2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
- 3. Лионель Месси («Интер Майами»)
- 4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 5. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид)
- 6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
- 7. Рафаэл Леау («Милан»)
- 8. Лаутаро Мартинес («Интер»)
- 9. Кристофер Нкунку («Челси»)
- 10. Неймар («ПСЖ»)
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