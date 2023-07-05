Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию
Родион Плакса и Артур Авагимян находятся в лагере «Александрии»
Украинский полузащитник «Черноморца» Родион Плакса может стать игроком «Александрии» на правах свободного агента.
21-летний Родион сейчас находится на просмотре в команде Руслана Ротаня, где тренировочным процессом пока руководят его помощники.
Плакса не играл во втором круге последнего чемпионата, а до зимней паузы провел за «Черноморец» 8 матчей.
В начале большой войны Родион находился в Мариуполе и даже некоторое время считался пропавшим без вести.
Он сумел вместе с сестрой чудом выбраться через два десятка вражеских блокпостов в Бердянск, а через месяц – на свободную территорию.
Также в «Александрию» вернулся Артур Авагимян, у которого завершился срок арендного соглашения в «Черноморце».
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