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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 05:23 | Обновлено 05 июля 2023, 05:54
815
0

Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию

Родион Плакса и Артур Авагимян находятся в лагере «Александрии»

05 июля 2023, 05:23 | Обновлено 05 июля 2023, 05:54
815
0
Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию
ФК Черноморец. Родион Плакса

Украинский полузащитник «Черноморца» Родион Плакса может стать игроком «Александрии» на правах свободного агента.

21-летний Родион сейчас находится на просмотре в команде Руслана Ротаня, где тренировочным процессом пока руководят его помощники.

Плакса не играл во втором круге последнего чемпионата, а до зимней паузы провел за «Черноморец» 8 матчей.

В начале большой войны Родион находился в Мариуполе и даже некоторое время считался пропавшим без вести.

Он сумел вместе с сестрой чудом выбраться через два десятка вражеских блокпостов в Бердянск, а через месяц – на свободную территорию.

Также в «Александрию» вернулся Артур Авагимян, у которого завершился срок арендного соглашения в «Черноморце».

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Источник UA-Football
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