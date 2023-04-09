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  4. Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 03:39 |
81
0

Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя

Артур Авагимян не сможет помочь «Черноморцу» в матче 20-го тура УПЛ

09 апреля 2023, 03:39 |
81
0
Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя
ФК Черноморец. Артур Авагимян

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Черноморец». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.

Как сообщает «ТаТоТаке», «Александрия» не разрешила своему игроку Артуру Авагимяну сыграть против себя. Авагимян сейчас выступает на правах аренды в «Черноморце».

Аренда игрока рассчитана до конца сезона. В текущем сезона за одесситов он провел 3 матча, но результативными действиями пока что не отличился.

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Артур Авагимян аренда игрока Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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