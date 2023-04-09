Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Черноморец». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.

Как сообщает «ТаТоТаке», «Александрия» не разрешила своему игроку Артуру Авагимяну сыграть против себя. Авагимян сейчас выступает на правах аренды в «Черноморце».

Аренда игрока рассчитана до конца сезона. В текущем сезона за одесситов он провел 3 матча, но результативными действиями пока что не отличился.