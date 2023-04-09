Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 03:39 |
81
0
Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя
Артур Авагимян не сможет помочь «Черноморцу» в матче 20-го тура УПЛ
09 апреля 2023, 03:39 |
81
0
В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Черноморец». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.
Как сообщает «ТаТоТаке», «Александрия» не разрешила своему игроку Артуру Авагимяну сыграть против себя. Авагимян сейчас выступает на правах аренды в «Черноморце».
Аренда игрока рассчитана до конца сезона. В текущем сезона за одесситов он провел 3 матча, но результативными действиями пока что не отличился.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2023, 11:09 1
Команды ведут борьбу за чемпионство
Футбол | 08 апреля 2023, 07:10 2
Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место
Футбол | 09.04.2023, 02:50
Футбол | 08.04.2023, 21:30
Футбол | 08.04.2023, 15:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
08.04.2023, 18:58 7
07.04.2023, 20:15 19
07.04.2023, 08:50 43
08.04.2023, 18:58 24
07.04.2023, 00:59
07.04.2023, 18:10 14
07.04.2023, 08:23 11