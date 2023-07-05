КЛИМЕНКО: «Испанки забили за 40 сек до конца. Все видели – там игра рукой»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко подвел итоги выступления команды на Европейских играх 2023 года.

Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла в борьбе серебро III Европейских игр в польском Тарнове. На групповом этапе украинская команда заняла второе место в группе В, обыграв Италию (2:1) и проиграв Испании (4:6). В полуфинальном матче сине-желтые одолели Португалию (3:1). а в финале в ожесточенной борьбе уступили Испанию – первую команду мирового рейтинга BSWW (2:2, пен. 3:5).

Выступление женской сборной Украины и организацию турнира прокомментировал наставник команды Юрий Клименко:

«У нас остались самые лучшие впечатления от организации соревнований в Польше. Единственный вопрос был относительно логистики – чтобы добраться от Кракова до Тарнова, каждый день тратили по три часа. Но ведь таким образом к месту проведения матчей ездили все команды, поэтому претензий у нас нет.

В олимпийском поселке все было просто замечательно – условия проживания, питания. Все сборные жили рядом в хорошей атмосфере, обменивались сувенирами вроде олимпийских значков. Мы играли на замечательном стадионе, вот только иногда мешали дожди и (иногда) некачественное судейство, оставившее немного негативного осадка. Очень тяжело было играть против достойных соперников и против арбитров. Но пусть это останется на их совести.

Что касается самого выступления – девушки отработали на все сто процентов. Большое им спасибо за то, что они сделали для Украины! В каждой встрече настройки и отдача были максимальными, тренерские указания выполнялись в полной мере. Исключением стал только стартовый матч с испанками. В нем были допущены несколько ошибок в обороне, а в атаке подвела реализация голевых моментов. Мы сделали анализ наших действий в этом поединке и в последующих играх выглядели довольно прилично.

Наибольшее разочарование было в финале, когда испанки сравняли счет за 40 секунд до финального свистка. Этот гол в наши ворота... Там же все видели, что игра была рукой. Мы апеллировали к судье за столиком, он заявил, что заметил нарушение, но ничего поделать не может. Системы VAR, к сожалению, на наших соревнованиях нет, и это было решение судей на линии.

Конечно, очень досадно пропускать за 40 секунд до конца основного времени и за 40 секунд до завершения дополнительного. Первый гол – там и вратарь могла лучше сыграть на выходе, а второй – это уже искусное исполнение голкипера и капитана сборной Испании, направившей мяч головой в девятку.

Девушки восприняли такое течение событий в целом нормально, хоть немного и расстроились после дополнительного времени. Впрочем, тренерский штаб их настраивал, что поединок не проигран, нужно готовиться к серии пенальти. К сожалению, в ней Фортуна была не на нашей стороне.

Очень напряженный был матч – с учетом еще и того, что шла борьба между нами и Испанией в общем медальном зачете III Европейских игр. Но девушки справились с этой психологической нагрузкой и достойно сражались с именитым соперником. В третьем тайме игровое преимущество было уже за нами. Чуть-чуть не повезло, но это был финал, за который действительно не стыдно. Ничего – главное, что есть потенциал, и с каждым таким турниром мы становимся сильнее», – сказал Юрий Клименко.

Кроме того, руководитель сборной Украины рассказал о дальнейших планах нашей команды: «Сейчас у нас будет две недели отдыха. Затем соберемся – я надеюсь, в полном составе – на учебно-тренировочный сбор в Киеве ориентировочно 20 июля. Потом будет 10 дней подготовки, и 30-го отправляемся на Бали на II Всемирные пляжные игры».

II Всемирные пляжные игры, в которых примет участие и женская сборная Украины по пляжному футболу, будут проходить с 5 по 12 августа на индонезийском острове Бали.