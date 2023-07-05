Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЛИМЕНКО: «Испанки забили за 40 сек до конца. Все видели – там игра рукой»
Пляжный футбол
05 июля 2023, 04:51 | Обновлено 05 июля 2023, 05:24
199
0

КЛИМЕНКО: «Испанки забили за 40 сек до конца. Все видели – там игра рукой»

Наставник женской сборной Украины по пляжному футболу подвел итоги ЕИ-2023

05 июля 2023, 04:51 | Обновлено 05 июля 2023, 05:24
199
0
КЛИМЕНКО: «Испанки забили за 40 сек до конца. Все видели – там игра рукой»
АПФУ

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко подвел итоги выступления команды на Европейских играх 2023 года.

Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла в борьбе серебро III Европейских игр в польском Тарнове. На групповом этапе украинская команда заняла второе место в группе В, обыграв Италию (2:1) и проиграв Испании (4:6). В полуфинальном матче сине-желтые одолели Португалию (3:1). а в финале в ожесточенной борьбе уступили Испанию – первую команду мирового рейтинга BSWW (2:2, пен. 3:5).

Выступление женской сборной Украины и организацию турнира прокомментировал наставник команды Юрий Клименко:

«У нас остались самые лучшие впечатления от организации соревнований в Польше. Единственный вопрос был относительно логистики – чтобы добраться от Кракова до Тарнова, каждый день тратили по три часа. Но ведь таким образом к месту проведения матчей ездили все команды, поэтому претензий у нас нет.

В олимпийском поселке все было просто замечательно – условия проживания, питания. Все сборные жили рядом в хорошей атмосфере, обменивались сувенирами вроде олимпийских значков. Мы играли на замечательном стадионе, вот только иногда мешали дожди и (иногда) некачественное судейство, оставившее немного негативного осадка. Очень тяжело было играть против достойных соперников и против арбитров. Но пусть это останется на их совести.

Что касается самого выступления – девушки отработали на все сто процентов. Большое им спасибо за то, что они сделали для Украины! В каждой встрече настройки и отдача были максимальными, тренерские указания выполнялись в полной мере. Исключением стал только стартовый матч с испанками. В нем были допущены несколько ошибок в обороне, а в атаке подвела реализация голевых моментов. Мы сделали анализ наших действий в этом поединке и в последующих играх выглядели довольно прилично.

Наибольшее разочарование было в финале, когда испанки сравняли счет за 40 секунд до финального свистка. Этот гол в наши ворота... Там же все видели, что игра была рукой. Мы апеллировали к судье за столиком, он заявил, что заметил нарушение, но ничего поделать не может. Системы VAR, к сожалению, на наших соревнованиях нет, и это было решение судей на линии.

Конечно, очень досадно пропускать за 40 секунд до конца основного времени и за 40 секунд до завершения дополнительного. Первый гол – там и вратарь могла лучше сыграть на выходе, а второй – это уже искусное исполнение голкипера и капитана сборной Испании, направившей мяч головой в девятку.

Девушки восприняли такое течение событий в целом нормально, хоть немного и расстроились после дополнительного времени. Впрочем, тренерский штаб их настраивал, что поединок не проигран, нужно готовиться к серии пенальти. К сожалению, в ней Фортуна была не на нашей стороне.

Очень напряженный был матч – с учетом еще и того, что шла борьба между нами и Испанией в общем медальном зачете III Европейских игр. Но девушки справились с этой психологической нагрузкой и достойно сражались с именитым соперником. В третьем тайме игровое преимущество было уже за нами. Чуть-чуть не повезло, но это был финал, за который действительно не стыдно. Ничего – главное, что есть потенциал, и с каждым таким турниром мы становимся сильнее», – сказал Юрий Клименко.

Кроме того, руководитель сборной Украины рассказал о дальнейших планах нашей команды: «Сейчас у нас будет две недели отдыха. Затем соберемся – я надеюсь, в полном составе – на учебно-тренировочный сбор в Киеве ориентировочно 20 июля. Потом будет 10 дней подготовки, и 30-го отправляемся на Бали на II Всемирные пляжные игры».

II Всемирные пляжные игры, в которых примет участие и женская сборная Украины по пляжному футболу, будут проходить с 5 по 12 августа на индонезийском острове Бали.

По теме:
Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»
Привезли серебро. Женская сборная по пляжному футболу вернулась в Киев
Тимур БРЫКОВ: «Каждый бой был как последний. В финале чуть-чуть не хватило»
пляжный футбол женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко Европейские игры 2023
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Футбол | 04 июля 2023, 20:35 1
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича

Луганская команда взяла верх над клубом «Ресовия» из Польши со счетом 4:2

Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Футбол | 04 июля 2023, 14:41 14
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Александр Назаренко перейдет в клуб в январе

Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Теннис | 04.07.2023, 08:26
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04.07.2023, 13:47
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Я играл за синих с шести лет. Маунт объявил, что покидает Челси
Футбол | 05.07.2023, 02:00
Я играл за синих с шести лет. Маунт объявил, что покидает Челси
Я играл за синих с шести лет. Маунт объявил, что покидает Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
03.07.2023, 02:23 1
Футбол
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 15
Футбол
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
03.07.2023, 02:00 6
Футбол
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
03.07.2023, 02:21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 пересмотрела результаты гонки в Австрии
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 пересмотрела результаты гонки в Австрии
03.07.2023, 00:02 5
Авто/мото
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55
Теннис
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем