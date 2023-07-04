Привезли серебро. Женская сборная по пляжному футболу вернулась в Киев
В финальном матче украинская команда по пенальти проиграла Испании
Женская сборная Украины по пляжному футболу вернулась домой после завоевания серебряных наград Европейских игр 2023.
В групповом раунде украинская сборная обыграла Италию (2:1) и уступила Испании (4:6), а в полуфинале победила Португалию (3:1).
В финале турнира по пляжному футболу, проходившему в польском Тарнуве, сине-желтые только в серии пенальти уступили испанкам, которые являются лидерами мирового рейтинга BSWW (2:2, пен – 3:5), и завоевали серебряные награды.
Украинскую сборную ждала торжественная встреча на столичном железнодорожном вокзале. Приветствовать футболисток и тренерский штаб с успешными выступлениями и статусом вице-чемпионов III Европейских игр прибыли министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт и первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Демьяненко.
Это однозначно большое достижение для наших девушек и большой семьи сборных команд УАФ! Испания, Италия, Португалия – это все топ-команды Европы, находящиеся на самых высоких позициях в пляжном футболе. И, несмотря на это, наша сборная продемонстрировала несгибаемый характер и волю, присущую всему украинскому народу», – сказал во время встречи команды Анатолий Демьяненко.
Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на III Европейских играх
Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко. Тренеры: Юрий Клименко, Артем Криворучко (ассистент).
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