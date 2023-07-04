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Пляжный футбол
04 июля 2023, 00:45 | Обновлено 04 июля 2023, 01:15
93
0

Привезли серебро. Женская сборная по пляжному футболу вернулась в Киев

В финальном матче украинская команда по пенальти проиграла Испании

04 июля 2023, 00:45 | Обновлено 04 июля 2023, 01:15
93
0
Привезли серебро. Женская сборная по пляжному футболу вернулась в Киев
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу вернулась домой после завоевания серебряных наград Европейских игр 2023.

В групповом раунде украинская сборная обыграла Италию (2:1) и уступила Испании (4:6), а в полуфинале победила Португалию (3:1).

В финале турнира по пляжному футболу, проходившему в польском Тарнуве, сине-желтые только в серии пенальти уступили испанкам, которые являются лидерами мирового рейтинга BSWW (2:2, пен – 3:5), и завоевали серебряные награды.

Украинскую сборную ждала торжественная встреча на столичном железнодорожном вокзале. Приветствовать футболисток и тренерский штаб с успешными выступлениями и статусом вице-чемпионов III Европейских игр прибыли министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт и первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Демьяненко.

Это однозначно большое достижение для наших девушек и большой семьи сборных команд УАФ! Испания, Италия, Португалия – это все топ-команды Европы, находящиеся на самых высоких позициях в пляжном футболе. И, несмотря на это, наша сборная продемонстрировала несгибаемый характер и волю, присущую всему украинскому народу», – сказал во время встречи команды Анатолий Демьяненко.

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на III Европейских играх

Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко. Тренеры: Юрий Клименко, Артем Криворучко (ассистент).

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Европейские игры 2023 женская сборная Украины по пляжному футболу Вадим Гутцайт Анатолий Демьяненко фото Юрий Клименко
Источник Украинская ассоциация футбола
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