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Пляжный футбол
01 июля 2023, 21:07 | Обновлено 01 июля 2023, 21:35
4854
4

Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании

В польском Тарнуве завершился турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр

01 июля 2023, 21:07 | Обновлено 01 июля 2023, 21:35
4854
4
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
АПФУ

1 июля в 19:30 в польском Тарнуве прошел финальный матч Европейских игр 2023 между женскими сборными Украины и Испании по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1). В полуфинале Украина сенсационно победила Португалию (3:1), а Испания одолела Польщу (3:2).

В финале первые два периода завершились в нулевую ничью. А за минуту до конца игры Анна Шульга забила гол дальним ударом (1:0). За 45 секунд до конца испанкам удалось сравнять счет, причем судьи не заметили, что у испанки был рикошет от руки (1:1).

В овертайме с центра поля в девятку забила Юлия Костюк (2:1). И снова на последней минуте овертайма испанкам снова удалось уравнять ситуацию (2:2). За 15 сек до финального свистка каркас ворот спас украинскую команду.

В серии пенальти больше повезло испанкам (2:2, пен. 5:3). Украинки получают серебряные награды Европейских игр 2023.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Матчи за 56 места, 30 июня

  • 12:30. Чехия – Италия – 2:3 OT

Полуфиналы, 30 июня

  • 17:00. Португалия – Украина – 1:3
  • 20:00. Польша – Испания – 2:3

Финальные матчи, 1 июля

  • За 3–4 места. 16:30. Португалия – Польша – 2:2 (пен. 3:0)

За 1–2 места. 19:30. Украина – Испания – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Игуэрас, 36, Мирон, 38 – Шульга, 35, Костюк, 37.

Испания: Гальего, Педро, Мирон, Манау, С. Гонсалес, Кр. Гонсалес, Алькаиде, Корбачо, Асенсио, Кар. Гонсалес, Игуэрас.

Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Випасняк, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.

Предупреждения: Дубицкая, 16, Клипаченко, 22, Шульга, 35.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Євген Доніч
дівчата молодці!
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+9
oldman
Іспанія забила свій перший гол, який врятував їх в основний час, рукою.
Абсолютно чітко видно на повторі - виставлена рука.
Але камон - жіночий футбол на піску, це як Львівська бізнес-ліга.
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+2
Summertime
Хорошо с +!
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+1
Сан Саныч
Ну как так ((
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0
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