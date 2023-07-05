Украинские студенты взяли бронзу чемпионата Европы по футболу среди вузов

С 26 июня по 2 июля в албанской Тиране проходил чемпионат Европы по футболу среди высших учебных заведений.

От Украины в нем принимали участие две команды: в мужском турнире – Государственный торгово-экономический университет (Киев); в женских соревнованиях – Днепровская академия непрерывного образования (Днепр).

Украинские футболисты заняли первое место на групповом этапе, одержав Норвежскую школу экономики (Норвегия) – 4:0, Университет Руана (Франция) – 2:0 и Университет Фрибурга (Швейцария) – 6:1. В четвертьфинале киевляне победили Университет Тимишоары (Румыния) – 5:0, в полуфинале в серии пенальти уступили Университету Вюрцбурга (Германия) – 0:0 (пен. 4:5). После этого в матче за третье место украинцы снова обыграли Университет Руана - 3:0, в итоге украинцы финишировали третьими.

Украинские футболистки на групповом этапе уступили Университету Бордо (Франция) – 2:6 и обыграли Университет Загреба (Хорватия) – 1:0. В четвертьфинале днепрянки проиграли Университету Лиона (Франция) – 3:4, после чего одолели Университет Барселоны (Испания) – 5:1, и Норвежский университет наук (Норвегия) – 3:0. В итоге украинская женская команда заняла пятое место.