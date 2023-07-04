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  4. ПАСТ: «В Черноморце на меня не рассчитывали. Все изменил звонок Лавриненко»
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 23:41 | Обновлено 04 июля 2023, 23:57
633
0

ПАСТ: «В Черноморце на меня не рассчитывали. Все изменил звонок Лавриненко»

36-летний голкипер Евгений Паст перешел из одесского клуба в «Верес»

04 июля 2023, 23:41 | Обновлено 04 июля 2023, 23:57
633
0
ПАСТ: «В Черноморце на меня не рассчитывали. Все изменил звонок Лавриненко»
ФК Верес Ровно. Евгений Паст

У вратаря Евгения Паста контракт с «Черноморцем» истекал 30 июня. Воспитанник одесского футбола до последнего надеялся, что ему предложат пролонгировать сотрудничество. 36-летний голкипер рассказал корреспонденту Sport.ua о причинах трансфера в «Верес»:

– Я вернулся из отпуска, неделю готовился в общей группе, но до конкретных предложений дело не доходило. В конце июня опыт начал подсказывать, что в «Черноморце» на меня уже не рассчитывают. Все кардинально изменил телефонный разговор с Сергеем Лавриненко, который поинтересовался, не хочу ли я продолжить карьеру в «Вересе», который он возглавил. Я недолго раздумывал и уже через день подписал контракт с ровенчанами.

– Помнится, это именно под руководством Лавриненко вы в свое время играли за «Зирку», даже завоевывали путевку в класс сильнейших.

– Да, я два сезона отыграл под руководством Лавриненко, и о том сотрудничестве остались лучшие воспоминания. Хотя за подготовку вратарей отвечал Артем Коляда, ныне работающий в «Заре».

– Вам приходилось защищать ворота в матчах против «Вереса»?

– Кажется, однажды, когда я выступал за Десну, наши пути пересекались. А вот в прошлом сезоне в «Черноморце» в матче первого круга я был запасным, а во втором – травмированным. Я всегда с уважением относился к ровенской команде, прежде всего, за бойцовский характер.

– Вас не беспокоит, что вратарь «Вереса» Богдан Когут является капитаном команды?

– Нет, меня конкуренция никогда не пугала. Кстати, в «Десне» и «Черноморце» я тоже не был поначалу основным голкипером. Конкуренция только помогает становиться сильнее.

– Почему вы подписали контракт только на один сезон?

– Это было предложение клубного руководства. Я не переживаю – если оправдаю надежды, то наше сотрудничество обязательно продолжится.

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Евгений Паст Верес Ровно Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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