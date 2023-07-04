Испания U21

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 22:00 поединок полуфинала чемпионата Европы-2023
В среду, 5 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2023 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Испания сыграет против Украины.
Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе «Стяуа», стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На предыдущем этапе сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме выбила Швейцарию (2:1).
Команды играли между собой на групповом етапе в рамках квартета B – ничья 2:2, которая оставила испанцев на первой строчке.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21.
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