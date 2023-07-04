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Евро
Испания U21
05.07.2023 22:00 - : -
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04 июля 2023, 16:16 | Обновлено 04 июля 2023, 17:44
714
0

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 22:00 поединок полуфинала чемпионата Европы-2023

04 июля 2023, 16:16 | Обновлено 04 июля 2023, 17:44
714
0
Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 5 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2023 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Испания сыграет против Украины.

Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе «Стяуа», стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На предыдущем этапе сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме выбила Швейцарию (2:1).

Команды играли между собой на групповом етапе в рамках квартета B – ничья 2:2, которая оставила испанцев на первой строчке.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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