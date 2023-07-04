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Италия
04 июля 2023, 11:28 | Обновлено 04 июля 2023, 11:31
384
0

Дибала отклонил предложение Аль-Хиляля

Аргентинца приглашали в Саудовскую Аравию

04 июля 2023, 11:28 | Обновлено 04 июля 2023, 11:31
384
0
Дибала отклонил предложение Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала отказался от трансфера в Саудовскую Аравию, куда его приглашал клуб «Аль-Хиляль».

Клуб из Эр-Рияда был готов заплатить «Роме» за переход 29-летнего аргентинца 12 млн евро. Зарплата Дибалы была бы больше, нежели он сейчас получает в столице Италии. Как известно, «волки» платят Дибале примерно 6 млн евро за сезон.

Впрочем, Пауло Дибала ответил отказом - он хочет продолжить карьеру в римской команде.

Цвета «Ромы» Дибала защищает с лета 2022 года, имея контракт до конца сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов подписать Неймара и заплатить ему 600 млн евро.

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Источник: Соломон во вторник пройдет медосмотр в Тоттенхэме
Пауло Дибала Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A Рома Рим
Источник Il Messaggero
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